Audios judiciales revelan que Mauricio Novelli gestionaba pagos mensuales a Milei por promocionar cursos y proyectos cripto con fondos en USDT

Nuevos audios del Caso $LIBRA revelan que Javier Milei, antes de ser presidente, habría recibido un sueldo mensual como influencer financiado por Mauricio Novelli.

Los registros judiciales lo ubican dentro del staff docente de la academia cripto de Novelli, con pagos regulares - de hasta u$s2000- a cambios de promocionar en redes sociales los cursos que ofrecía la empresa y apoyar algunos productos como el lanzamiento del token Vulcano Game ($Vulc)

A su vez, Agustín Laje percibía alrededor de u$s2.500 por programas en YouTube en los que difundía las ideas libertarias y mencionaba a Milei, mientras que Emmanuel Danann cobraba cifras similares por contenidos y menciones en redes sociales.

En un mensaje de audio de agosto de 2023, Novelli, fundador de NW Profesional Traders, reconoció: "Los influencers nos están salvando las papas".

La frase reflejaba que los ingresos de su empresa dependían de la visibilidad generada por estas figuras, en especial por el entonces candidato presidencial.

El material, recuperado por la Justicia, incluye instrucciones a su secretaria para gestionar los pagos, lo que refuerza la hipótesis de un esquema de sueldos destinados a sostener la campaña digital de Milei y otros referentes libertarios.

Los mensajes de Novelli a su secretaria

Varios mensajes extraídos del celular de Novelli confirman este esquema de pagos mensuales.

"Buen día, Ara. ¿Cómo va todo? Vamos a necesitar USDT para transferir [a] la financiera, para que nos den efectivo para pagar a Danan y Milei", escribió Novelli el 3 de julio de 2023.

Y luego en otro mensaje agregaba: "Esto es algo importante, a tener en cuenta, eh, porque a los influencers les pagamos todos los meses. Son... son sueldos, eh... Ponele lo de Milei, los USDT 2000, son todos los meses. Sueldo, sueldo. Eh... bueno, lo que le pagamos a Danann por pesos también es sueldo, sueldo".

La Justicia también encontró comprobantes de transferencias bancarias a Karina Milei, como la constancia fechada el 10 de julio de 2023 por $200.000 y otra el 1 de agosto del mismo año.

En el momento en que se grabaron los audios, la situación argentina ya era crítica. El país atravesaba una inflación superior al 200% interanual, con pobreza en aumento y un clima de recesión.

Mientras tanto, Milei se consolidaba como una figura en ascenso por su discursos "anti casta" y su presencia en redes sociales era clave para amplificar el mensaje de La Libertad Avanza.