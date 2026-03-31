La compañía actualizó sus guías de soporte técnico para detallar los hábitos que más tienden a afectar la durabilidad de sus celulares

Apple, el gigante de Cupertino, lanzó una advertencia contundente a sus millones de usuarios globales al revelar cuál es el hábito cotidiano que más degrada la salud de las baterías en sus dispositivos iPhone.

La compañía lo hizo al actualizar sus guías de soporte técnico para detallar que someter al teléfono a ciclos de carga incompletos y, sobre todo, permitir que la temperatura del dispositivo se eleve de forma constante mientras está conectado a la corriente, son los factores que aceleran el envejecimiento químico de las celdas de iones de litio.

Según los ingenieros de la firma, el error más común no es dejar el teléfono cargando toda la noche, sino utilizar aplicaciones de alto rendimiento o juegos con gráficos exigentes mientras el equipo recupera energía.

Ello tiende a generar un estrés térmico que reduce drásticamente la capacidad máxima de retención a largo plazo.

La arquitectura de las baterías modernas está diseñada para operar de manera óptima en un rango de temperatura ambiente que va de los 16 a los 22 grados Celsius.

Exponer el iPhone a temperaturas superiores a los 35 grados, algo que ocurre frecuentemente cuando se carga el dispositivo bajo la luz solar directa o dentro de fundas que no disipan correctamente el calor, puede causar un daño permanente en la capacidad de la batería.

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Apple enfatizó que una sola exposición a un calor extremo puede ser más perjudicial que cientos de ciclos de carga normales, provocando que el software de gestión de energía deba limitar la velocidad de procesamiento para evitar fallos mayores en el hardware.

Otro de los puntos clave destacados en el informe de la compañía es la gestión de los extremos de carga: Aunque los usuarios suelen esperar a que el teléfono se apague o intentan llevarlo siempre al 100%, Apple recomendó mantener el nivel de energía entre el 20% y el 80% para minimizar el desgaste.

Con la llegada de las últimas versiones de iOS en este 2026, el sistema de "Carga Optimizada" se volvió aún más agresivo, aprendiendo los hábitos diarios del usuario para detener el flujo de energía en el 80% y solo completar el ciclo minutos antes de que el propietario suela desconectar el equipo.

Este ajuste técnico busca evitar que la batería permanezca en un estado de alta tensión durante periodos prolongados, lo que contribuye a que la autonomía original se mantenga estable por más tiempo.

La empresa también puso el foco en el uso de cargadores y cables que no cuentan con la certificación oficial o estándares de calidad verificados. Muchos de estos accesorios de terceros no regulan correctamente el voltaje, lo que produce picos de corriente que sobrecalientan los componentes internos del iPhone.

La marca insistió en que, si bien la carga rápida es una función conveniente, su uso indiscriminado en ambientes calurosos es una receta segura para acortar la vida útil del producto.

La recomendación es clara: si el dispositivo se siente caliente al tacto durante la carga, lo mejor es retirar la funda protectora y suspender cualquier actividad que demande recursos del procesador hasta que la temperatura baje.