La enciclopedia online actualizó sus reglas y ya no permitirá redactar o reescribir artículos con IA, aunque mantiene algunos usos limitados.

Wikipedia, la enciclopedia libre de internet, actualizó sus normas y tomó la decisión de prohibir la redacción y reescritura de artículos mediante inteligencia artificial (IA) en su versión en inglés.

La medida introduce un nuevo límite en el uso de modelos de lenguaje dentro de una de las plataformas de conocimiento abierto más importantes del mundo.

La decisión responde a que los textos generados por IA suelen incumplir varias de las políticas centrales de contenido de la enciclopedia, según informó The Verge.

Entre esos principios se destacan la verificabilidad, la neutralidad y la calidad, principales pilares que sostienen la credibilidad del proyecto.

La nueva normativa no elimina por completo el uso de inteligencia artificial, sino que define con mayor precisión en qué casos aún es aceptable.

Una de las excepciones permite utilizar estas herramientas para sugerir mejoras de redacción o estilo, siempre que no se agregue contenido nuevo.

Wikipedia actualizó sus normas de escritura y ahora prohíbe artículos con inteligencia artificial

Wikipedia y sus nuevas reglas vinculadas a las IA

Otra excepción contempla el uso de IA para traducir artículos desde otros idiomas al inglés, aunque bajo condiciones estrictas de revisión humana.

En estos casos, el editor debe contar con suficiente conocimiento del idioma original para validar la exactitud del texto antes de publicarlo.

La decisión surge tras meses de preocupación dentro de la comunidad por la proliferación de artículos creados con inteligencia artificial (IA).

Ese fenómeno llevó incluso a implementar mecanismos de eliminación rápida para contenidos considerados problemáticos o de baja calidad.

Además, los editores impulsaron iniciativas como WikiProject AI Cleanup para detectar y corregir publicaciones generadas por modelos de lenguaje.

Wikipedia refuerza así su postura: la IA puede ser una herramienta útil, pero no debe reemplazar el criterio humano en la construcción del conocimiento.