Los dispositivos afectados no podrán instalar ni abrir la aplicación, algo que obliga a revisar compatibilidad y versiones del sistema operativo

El gigante del streaming Netflix dejará de funcionar a partir del 1 de abril en una serie de televisores y dispositivos antiguos, principalmente aquellos fabricados antes de 2015.

La medida afecta a modelos de Samsung, LG, Sony, Panasonic y Apple TV de primeras generaciones, además de varios smartphones lanzados hace más de una década.

La compañía tomó esta medida para asegurar un un buen nivel de imagen y seguridad.

El cambio impactará sobre todo a quienes todavía usen equipos antiguos, cuyos sistemas operativos y prestaciones quedaron atrasado y no cumplen los estándares mínimos de la plataforma como:

memoria RAM

capacidad de procesamiento

protocolos de conexión

Los dispositivos desactualizados dejarán de recibir actualizaciones y tampoco podrán descargar, instalar o abrir la aplicación.

Para confirmar si un equipo sigue siendo apto, hay que revisar la fecha de fabricación y el sistema operativo.

Cuáles son los televisores y celulares que dejarán de ser compatibles con Netflix

En los televisores, esa información aparece en el menú principal, dentro de secciones como "Acerca del dispositivo" o "Sistema", mientras que en los teléfonos, se encuentra en "Información del teléfono", donde figura la versión de Android o iOS instalada.

La actualización dejará fuera de servicio a una serie de televisores y celulares que no cumplen con los requisitos técnicos actuales.

Estos son algunos de los modelos que perderán acceso a la aplicación:

Samsung Smart TV serie EOS (2012 - 2015)

LG Smart TV anteriores a 2015

Panasonic Smart TV fabricados antes de 2015

Sony Bravia con códigos KDL, XBR, W95 y X95

Apple TV de primera, segunda y tercera generación

La restricción no se limita a televisores. Algunos teléfonos también quedarán fuera del servicio:

Samsung Galaxy S5

Sony Xperia M4 Aqua

Motorola Moto X

LG G4

HTC One M8

Huawei Ascend Mate 7

Asus ZenFone 2

En el caso de Apple, solo los dispositivos que puedan actualizarse a iOS 17 o iPadOS 17 seguirán siendo compatibles.

Quienes tengan equipos afectados pueden optar por un Smart TV nuevo que garantice compatibilidad con las funciones actuales de Netflix.

También puede recurrir a dispositivos externos como Apple TV, Amazon Fire Stick, Roku o consolas conectadas por HDMI, que permiten instalar la aplicación en televisores más antiguo.