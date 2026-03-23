Los dispositivos afectados no podrán instalar ni abrir la aplicación, algo que obliga a revisar compatibilidad y versiones del sistema operativo
23.03.2026 • 14:15hs • streaming
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Alerta Netflix: el ajuste que deja afuera a usuarios con televisores y celulares antiguos
El gigante del streaming Netflix dejará de funcionar a partir del 1 de abril en una serie de televisores y dispositivos antiguos, principalmente aquellos fabricados antes de 2015.
La medida afecta a modelos de Samsung, LG, Sony, Panasonic y Apple TV de primeras generaciones, además de varios smartphones lanzados hace más de una década.
La compañía tomó esta medida para asegurar un un buen nivel de imagen y seguridad.
El cambio impactará sobre todo a quienes todavía usen equipos antiguos, cuyos sistemas operativos y prestaciones quedaron atrasado y no cumplen los estándares mínimos de la plataforma como:
- memoria RAM
- capacidad de procesamiento
- protocolos de conexión
Los dispositivos desactualizados dejarán de recibir actualizaciones y tampoco podrán descargar, instalar o abrir la aplicación.
Para confirmar si un equipo sigue siendo apto, hay que revisar la fecha de fabricación y el sistema operativo.
Cuáles son los televisores y celulares que dejarán de ser compatibles con Netflix
En los televisores, esa información aparece en el menú principal, dentro de secciones como "Acerca del dispositivo" o "Sistema", mientras que en los teléfonos, se encuentra en "Información del teléfono", donde figura la versión de Android o iOS instalada.
La actualización dejará fuera de servicio a una serie de televisores y celulares que no cumplen con los requisitos técnicos actuales.
Estos son algunos de los modelos que perderán acceso a la aplicación:
- Samsung Smart TV serie EOS (2012 - 2015)
- LG Smart TV anteriores a 2015
- Panasonic Smart TV fabricados antes de 2015
- Sony Bravia con códigos KDL, XBR, W95 y X95
- Apple TV de primera, segunda y tercera generación
La restricción no se limita a televisores. Algunos teléfonos también quedarán fuera del servicio:
- Samsung Galaxy S5
- Sony Xperia M4 Aqua
- Motorola Moto X
- LG G4
- HTC One M8
- Huawei Ascend Mate 7
- Asus ZenFone 2
En el caso de Apple, solo los dispositivos que puedan actualizarse a iOS 17 o iPadOS 17 seguirán siendo compatibles.
Quienes tengan equipos afectados pueden optar por un Smart TV nuevo que garantice compatibilidad con las funciones actuales de Netflix.
También puede recurrir a dispositivos externos como Apple TV, Amazon Fire Stick, Roku o consolas conectadas por HDMI, que permiten instalar la aplicación en televisores más antiguo.