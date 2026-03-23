Thiago Araki, director sénior de IT para Latam de Red Hat, explica por qué las firmas deben integrar múltiples entornos y reducir riesgos operativos

Las interrupciones masivas de servicios en la nube registradas en los últimos años encendieron una señal de alerta en el mundo corporativo.

Las pérdidas multimillonarias y el impacto directo en sectores críticos como la salud y la educación dejaron en evidencia los riesgos de concentrar las operaciones en un único proveedor tecnológico.

Frente a este escenario, cada vez más empresas comenzaron a revisar sus modelos de arquitectura para reducir puntos de falla, fortalecer la resiliencia operativa y ganar previsibilidad.

En este contexto, el debate en torno a enfoques como la nube híbrida y la multinube trascendió lo técnico para convertirse en un factor clave que se relaciona directamente con la continuidad del negocio.

Hoy, la decisión de migrar a una nube híbrida o multicloud no se trata solo de distribuir las cargas de trabajo, sino de distribuir los riesgos y garantizar que la infraestructura esté preparada para lo inesperado. En tecnología, al igual que en la seguridad física, el mejor plan de contingencia es aquel que no depende de una única solución.

Una estrategia multicloud implica el uso de al menos dos nubes del mismo tipo, pero de diferentes proveedores, mientras que la nube híbrida combina nubes públicas y privadas con distintos niveles de integración.

Aunque se trata de enfoques distintos, ambos persiguen un mismo objetivo: evitar la dependencia de un único punto crítico de falla. A esto se suman beneficios adicionales como el cumplimiento de requisitos regulatorios, la optimización de costos, la asignación eficiente de cargas de trabajo, la integración de sistemas legados y la preparación de la infraestructura para el futuro.

El desafío aparece al momento de gestionar estos entornos distribuidos. La complejidad no solo está en la diversidad de plataformas, sino en mantener consistencia operativa, seguridad y gobernanza en todo el ecosistema tecnológico.

En este escenario, las soluciones abiertas ganan protagonismo y ofrecen una base común e interoperable para ejecutar cargas de trabajo de manera consistente en cualquier infraestructura.

Este tipo de soluciones ayudan a eliminar la complejidad de la infraestructura de la ecuación, lo que permite a las empresas centrarse en la modernización y en la entrega de valor al negocio, con mayor velocidad y control. La idea es poder crear un estándar operativo común que reduzca fricciones, acelere las entregas y aumente la previsibilidad.

Este enfoque ya fue adoptado por grandes organizaciones de la región. Por ejemplo, uno de los principales bancos de América Latina logró migrar su infraestructura tradicional on-premises a una arquitectura de nube híbrida basada en OpenShift y Microsoft Azure, logrando acelerar la modernización de aplicaciones, reducir los tiempos de aprovisionamiento y sentar las bases para una innovación más ágil, sin comprometer los requisitos de seguridad y cumplimiento normativo.

En definitiva, la nube híbrida y las estrategias multicloud se consolidan como pilares estratégicos para las empresas en un ecosistema digital cada vez más complejo.

Más que una simple decisión de TI, se trata de construir una base capaz de integrar entornos, reducir la complejidad operativa y sustentar el crecimiento, la innovación y la resiliencia a largo plazo.

*Por Thiago Araki, director sénior de tecnología para Latinoamérica de Red Hat