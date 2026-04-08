El organismo advierte que los atacantes aprovechan momentos de alta actividad fiscal para atraer a los contribuyentes y robar información sensible
08.04.2026 • 11:21hs • Fraude digital
Fraude digital
Estafa con correos de ARCA: cómo detectar mensajes falsos y evitar que te roben los datos
Una nueva estafa virtual afecta a los contribuyentes de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): los ciberdelincuentes envían correos electrónicos que imitan comunicaciones oficiales del organismo, obtienen datos personales y generan pérdidas económicas.
Los mensajes aparecen en fechas clave del calendario fiscal y atraen la atención de los usuarios con supuestos trámites vinculados al monotributo.
De esa manera, invitar a los contribuyentes a ingresar a enlaces externos que, en realidad, conducen a páginas fraudulentas.
El correo suele presentarse como una notificación oficial y promete "agilizar trámites" como el reempadronamiento. Al hacer clic, el usuario queda expuesto a un intento de fraude.
Con atención, los mensajes fraudulentos pueden identificarse porque incluyen direcciones de correo que parecen oficiales pero tienen variaciones, tienen enlaces externos que redirigen a sitios ajenos al organismo o pequeños errores en el formato del mensaje.
Una recomendación clave es revisar lo que aparece después del "@" en la dirección de correo: esa simple acción puede marcar la diferencia.
Cómo prevenir el fraude
Para los expertos en ciberseguridad la prevención es la mejor defensa frente a estafas digitales. Ante la duda recomiendan:
- No hacer clic en enlaces recibidos por correo electrónico
- Ingresar siempre de forma manual al sitio oficial de ARCA
- Evitar compartir datos personales o fiscales por mail
- Confirmar cualquier comunicación directamente en la plataforma oficial