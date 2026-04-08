El organismo advierte que los atacantes aprovechan momentos de alta actividad fiscal para atraer a los contribuyentes y robar información sensible

Una nueva estafa virtual afecta a los contribuyentes de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): los ciberdelincuentes envían correos electrónicos que imitan comunicaciones oficiales del organismo, obtienen datos personales y generan pérdidas económicas.

Los mensajes aparecen en fechas clave del calendario fiscal y atraen la atención de los usuarios con supuestos trámites vinculados al monotributo.

De esa manera, invitar a los contribuyentes a ingresar a enlaces externos que, en realidad, conducen a páginas fraudulentas.

El correo suele presentarse como una notificación oficial y promete "agilizar trámites" como el reempadronamiento. Al hacer clic, el usuario queda expuesto a un intento de fraude.

Con atención, los mensajes fraudulentos pueden identificarse porque incluyen direcciones de correo que parecen oficiales pero tienen variaciones, tienen enlaces externos que redirigen a sitios ajenos al organismo o pequeños errores en el formato del mensaje.

Una recomendación clave es revisar lo que aparece después del "@" en la dirección de correo: esa simple acción puede marcar la diferencia.

Cómo prevenir el fraude

Para los expertos en ciberseguridad la prevención es la mejor defensa frente a estafas digitales. Ante la duda recomiendan: