Spotify es una de las aplicaciones que más datos celulares gasta y suele depender de la calidad de audio que cada persona elige al momento de escuchar música.

La plataforma permite ajustar la calidad del audio desde el menú de configuración, lo que hace posible priorizar un mejor sonido o reducir el gasto de datos según el contexto de uso.

La calidad baja, configurada en 24 kbps, consume entre 10 y 12 MB por hora y resulta útil en zonas con mala señal o en planes muy acotados, ya que permite escuchar música durante muchas horas con poco impacto en el plan.

La calidad normal, de 96 kbps, es una de las más utilizadas en celulares y requiere aproximadamente entre 40 y 45 MB por hora de reproducción.

Por último, la calidad alta, configurada en 160 kbps, eleva el consumo a unos 70 o 75 MB por hora y está pensada para quienes buscan una experiencia sonora más definida sin llegar al máximo nivel.

La calidad muy alta, de 320 kbps y disponible para cuentas Premium, puede demandar entre 145 y 150 MB por hora, por lo que escuchar música varias horas por día en este modo puede superar los 10GB mensuales.

Spotify es la app que más datos consume en promedio, en iOS y Android por igual

Spotify: por qué es una de las apps que más datos celulares consume

Si bien se cree que el streaming de música consume menos gigas que los videos de YouTube, la suma de varias horas diarias de reproducción genera el gasto de un volumen de datos considerable.

Algunas mediciones recientes también mostraron que, en situaciones puntuales y con determinados archivos, el consumo en 320 kbps puede ser todavía mayor, lo que vuelve más importante controlar el uso real.

El propio teléfono permite verificar cuántos datos móviles utiliza la aplicación, tanto desde la sección de datos celulares en iPhone como desde el apartado de aplicaciones y consumo en Android.

Este control periódico ayuda a detectar aumentos inesperados, sobre todo cuando se alterna entre redes Wi-Fi y datos móviles o se cambia con frecuencia la calidad de audio.

Además, la aplicación utiliza memoria caché para guardar canciones escuchadas recientemente, lo que evita volver a descargarlas cada vez y reduce el tráfico de red.

La descarga previa de listas, álbumes o podcasts mediante Wi-Fi, junto con el ajuste automático de calidad y la elección manual de un nivel más bajo cuando se usan auriculares simples, completa un conjunto de herramientas eficaces para cuidar los datos sin resignar música