La plataforma que almacena imágenes ahora permite innovar con stickers propios en pocos pasos y sin necesidad de aplicaciones externas

Google Fotos incorporó una nueva función que permite crear stickers personalizados en segundos, sin necesidad de descargar aplicaciones externas y con integración directa a WhatsApp e Instagram.

La herramienta busca simplificar la personalización de mensajes y publicaciones, y facilitar la creación de stickers a partir de fotos guardadas en el teléfono.

La actualización representa un cambio importante para los usuarios de Android, que hasta ahora debían recurrir a aplicaciones de terceros para generar este tipo de contenidos.

La función ya estaba disponible desde hace un tiempo en iOS, lo que había generado expectativa entre quienes usan teléfonos con el sistema operativo de Google.

La nueva herramienta llega con la versión 7.64 de la aplicación y se activa directamente desde la galería, sin configuraciones complejas ni pasos adicionales.

La principal ventaja frente a otras alternativas es que no hace falta instalar software adicional ni atravesar procesos con publicidad o pasos extensos para obtener el resultado final.

Google Fotos permitirá crear stickers desde la aplicación, a lo WhatsApp

Cómo crear stickers desde Google Fotos

El proceso para crear un sticker es simple y comienza al abrir la app, elegir una foto y mantener presionado sobre el sujeto principal de la imagen.

La inteligencia artificial de la aplicación detecta automáticamente personas, mascotas u objetos, recorta la figura, elimina el fondo y la resalta con un efecto visual.

El recorte se guarda como un sticker listo para usarse en otras aplicaciones compatibles, como chats, redes sociales o incluso documentos en aplicaciones como Microsoft Word.

La generación del sticker suele demorar entre cinco y diez segundos, lo que permite crearlos de forma casi inmediata desde cualquier foto.

Por otro lado, la herramienta se destaca por la precisión del recorte, siempre que la imagen tenga buena iluminación y el sujeto esté bien definido en primer plano.

El sistema ofrece opciones para copiar el sticker y pegarlo directamente en otra aplicación, o compartirlo desde el menú clásico de Android.

La compañía confirmó que en futuras actualizaciones se sumará un historial de stickers creados, que permitirá reutilizarlos desde el menú Colecciones sin repetir todo el proceso.