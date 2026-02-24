La herramienta busca facilitar la atención comercial dentro de la app, donde cada vez más usuarios consultan precios, disponibilidad y promociones

WhatsApp, una de las apps de mensajería más utilizadas del mundo, presentó oficialmente Business AI, un nuevo bot diseñado para comerciantes y pequeñas empresas que utilizan la aplicación para interactuar con sus clientes.

La herramienta, desarrollada por Meta, busca facilitar la atención comercial dentro del entorno de la app, donde cada vez más usuarios consultan precios, disponibilidad y promociones antes de concretar una compra.

Cómo funciona Business AI, el nuevo bot de WhatsApp que te ayuda a vender más

Business AI se integra directamente en WhatsApp Business, ofreciendo la posibilidad de automatizar respuestas, recomendar productos y acompañar conversaciones en tiempo real.

A diferencia de los chatbots externos que fueron prohibidos en la plataforma a comienzos de 2026, este sistema está completamente adaptado a las políticas de Meta, lo que garantiza su funcionamiento estable y seguro.

La herramienta es gratuita y ya puede activarse en cuentas comerciales, lo que representa una oportunidad para pequeños y medianos negocios que buscan mejorar la atención al cliente sin necesidad de invertir en desarrollos propios.

Con Business AI, los comerciantes podrán responder de manera más rápida y personalizada, reduciendo tiempos de espera y aumentando la probabilidad de concretar ventas.

WhatsApp lanzó Business AI, un chatbot que automatiza las tareas de los negocios y comercios

El lanzamiento forma parte de la estrategia de Meta de potenciar la monetización de WhatsApp a través de servicios para empresas.

En los últimos meses, WhatsApp Business fortaleció su conjunto de funcionalidades para que empresas de todos los tamaños puedan conectarse con sus clientes y crecer. Algunas de las actualizaciones más recientes para el mercado argentino incluyen:

Anuncios en el Estado de WhatsApp : empresas de todos los tamaños pueden ser descubiertas a través de anuncios en el Estado y dirigir a las personas a un chat para hacer consultas.

Canales Promocionados : las empresas pueden destacarse en el directorio de Canales de WhatsApp, atraer nuevos clientes y ampliar la distribución de su contenido.

Meta Verified: la insignia de verificación facilita que las empresas establezcan su presencia en WhatsApp y generen mayor credibilidad con los clientes.

Ahora, la compañía apunta a que Business AI se convierta en un aliado clave para quienes utilizan la aplicación como canal principal de comunicación comercial, en un contexto donde la mensajería instantánea se consolidó como el medio preferido de los consumidores para interactuar con marcas.