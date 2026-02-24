La app, gratuita y diseñada para iPhone, ya está disponible en 36 países y regiones adicionales, consolidando su presencia global

Apple, el gigante de Cupertino, anunció la expansión de su aplicación Apple Sports a América Latina y el Caribe, lo que permitirá a los usuarios acceder en tiempo real a resultados, estadísticas y calendarios de las principales ligas de la región.

La app, gratuita y diseñada para iPhone, ya está disponible en 36 países y regiones adicionales, consolidando su presencia global y ofreciendo una experiencia más ágil y simplificada para los fanáticos del deporte.

Apple Sports llega a la Argentina: así podés seguir partidos de la Liga Profesional

Por primera vez, los usuarios podrán seguir de manera oficial la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, junto con otras competiciones sudamericanas como:

Serie A de Brasil

Primera División de Chile

Primera A de Colombia

Esto significa que quienes descarguen Apple Sports podrán consultar los resultados de cada fecha, estadísticas de jugadores y equipos, así como recibir notificaciones en tiempo real sobre partidos destacados.

En el caso de la liga argentina, la aplicación ofrecerá información detallada de cada jornada, incluyendo marcadores en vivo, posiciones y datos de rendimiento.

Por ejemplo, partidos recientes como la victoria de Independiente Rivadavia sobre Independiente por 3-2 o el triunfo de Banfield frente a Newell’s por 3-0 ya pueden ser consultados desde la plataforma, con acceso a estadísticas completas y resúmenes de cada encuentro.

Apple Sports llegó oficialmente a Latinoamérica

La empresa destacó que la aplicación está diseñada para ser rápida y sencilla, con una interfaz que prioriza la experiencia del usuario. Además, la compañía planea seguir ampliando la cobertura con más ligas y deportes, reforzando su estrategia de integrar contenidos deportivos dentro de su ecosistema digital.

Con una base de usuarios masiva en la región y el atractivo de ligas locales, la aplicación busca convertirse en una referencia para quienes desean seguir el fútbol y otros deportes desde sus dispositivos móviles, con la velocidad y simplicidad que caracteriza a los servicios de Apple.