xAI, la compañía tecnológica fundada por Elon Musk, firmó un contrato con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para integrar su modelo de inteligencia artificial Grok en los sistemas clasificados del Pentágono.

El acuerdo, confirmado en febrero de 2026, permitirá que la tecnología de Musk se utilice en redes de información crítica y en operaciones de defensa, con el objetivo de potenciar la capacidad de análisis de datos en tiempo real y mejorar la toma de decisiones militares.

La administración estadounidense busca aprovechar la arquitectura de datos masivos y el procesamiento inmediato que ofrece Grok, en un contexto de creciente competencia global en el desarrollo de inteligencia artificial aplicada a la seguridad.

Según trascendió, la firma del contrato se produjo en medio de tensiones con proveedores anteriores, como Anthropic, que se habían mostrado reticentes a flexibilizar ciertas protecciones en sus modelos. Esto abrió la puerta para que xAI se posicionara como socio tecnológico clave del Pentágono.

El acuerdo también incluye la posibilidad de que Grok se utilice en sistemas de vigilancia masiva y defensa cibernética.

Medios internacionales señalaron que Grok, que había sido criticado por comportamientos cuestionables en la red social X, ahora tendrá acceso a sistemas de defensa y vigilancia masiva.

Este salto desde un uso civil hacia aplicaciones militares reavivó el debate sobre las salvaguardas éticas y regulatorias que deberían acompañar la integración de modelos de IA en áreas sensibles como la defensa nacional.

Para Musk, la alianza representa una validación de su apuesta por su modelo, capaz de competir con gigantes como OpenAI y Perplexity.

Para el Pentágono, en cambio, se trata de una decisión pragmática: incorporar una herramienta que promete velocidad, escalabilidad y capacidad de análisis superior en un momento en que la inteligencia artificial se ha convertido en un factor estratégico en la geopolítica global.