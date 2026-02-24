Las subastas funcionan a través de una plataforma pública que mantiene cada remate activo durante diez días hábiles, con ofertas en tiempo real

La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso en funcionamiento un sistema de subastas electrónicas que permite a cualquier ciudadano participar en remates judiciales desde cualquier punto del país.

La iniciativa busca modernizar el proceso, garantizar transparencia y ampliar el acceso a bienes que incluyan desde casas hasta departamentos y autos.

La modalidad virtual elimina la necesidad de asistir físicamente a los tribunales y evita el traslado de dinero en efectivo, reduciendo riesgos de fraude. Las ofertas se realizan de manera anónima y en línea, lo que asegura igualdad de condiciones para todos los participantes.

Para participar, los interesados deben registrarse en la plataforma -subastaselectronicasjudiciales.csjn.gov.ar- y cumplir con los requisitos establecidos por la Corte.

Una vez habilitados, pueden acceder al listado de bienes disponibles y realizar sus ofertas dentro de los plazos fijados para cada subasta. El mecanismo también permite ofertar desde un celular.

En esta primera etapa, el catálogo incluye autos y propiedades de distintos tamaños y ubicaciones, aunque la expectativa es que el sistema se convierta en una herramienta estable y confiable para dar salida a bienes judicializados, con mayor control y accesibilidad para los ciudadanos.

Cómo participar del sistema de subastas electrónicas

Las subastas se realizarán únicamente a través del "Portal de Subastas Electrónicas Judiciales", en el sitio web de la Corte Suprema y gestionado por la Oficina de Subastas Judiciales, dependiente del Centro de Asistencia Judicial Federal. La plataforma publicará información pública y permitirá seguir en vivo cada remate.

Allí se difundirán los edictos previstos en los artículos 566 y 567 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, junto con datos complementarios como la acreditación de postores, los tramos de puja y montos, la cuenta judicial, el contacto del martillero, el valor base, las fechas de visita y las imágenes del bien.

El reglamento establece un procedimiento preciso para la dinámica de cada remate, que define cómo se realizan las pujas y cómo se determina al ganador.

La subasta se inicia automáticamente en la fecha y hora fijadas y permanece abierta durante diez días hábiles, las 24 horas

El reglamento dispone de un sistema de tramos de puja numerados

Cuando existe un valor base, cada tramo implica un incremento del 5%

Los participantes pueden ingresar una oferta máxima secreta , que habilita al sistema a realizar pujas automáticas hasta alcanzar ese límite

Si se presentan ofertas en los últimos tres minutos antes del cierre, el sistema extiende la subasta diez minutos adicionales

Todas las ofertas, montos y horarios se muestran en tiempo real dentro del Portal

Al concluir el proceso, el sistema notifica al ganador y comunica el monto final de venta a todos los postores

Cada publicación deberá realizarse con al menos diez días hábiles de anticipación. La Corte Suprema aclaró que no asumirá responsabilidad por interrupciones del sistema derivadas de caso fortuito, fuerza mayor o hechos de terceros.