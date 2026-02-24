La decisión marca un cambio en la estrategia de la compañía respecto a la gestión de correos electrónicos. A quiénes afecta la medida

Google, el gigante global de internet, confirmó que durante 2026 eliminará dos de las funcionalidades más icónicas de Gmail: Gmailify y el acceso mediante el protocolo POP3.

La decisión marca un cambio en la estrategia de la compañía respecto a la gestión de correos electrónicos y afecta principalmente a quienes utilizan la plataforma como centro unificado para administrar cuentas externas.

Durante años, Gmailify permitió vincular direcciones de otros proveedores —como Outlook, Yahoo o iCloud Mail— a la interfaz de Gmail, ofreciendo ventajas como filtros antispam, integración con la bandeja de entrada y notificaciones en tiempo real.

Por su parte, el protocolo POP3 era utilizado por millones de usuarios para descargar correos y gestionarlos desde clientes externos, garantizando acceso offline y mayor control sobre los mensajes.

Google había anunciado inicialmente la eliminación de estas funciones en 2025, pero decidió postergar la medida hasta 2026 para dar tiempo a los usuarios a migrar sus cuentas y adaptarse a nuevas alternativas.

La compañía argumenta que la decisión responde a la necesidad de simplificar la experiencia de Gmail y concentrar esfuerzos en herramientas más modernas y seguras, como la sincronización mediante IMAP y la integración con aplicaciones de productividad de Google Workspace.

El impacto será significativo para quienes utilizaban Gmail como hub central de múltiples cuentas. A partir de la eliminación de Gmailify, ya no será posible gestionar correos externos desde la bandeja de entrada de Google con las ventajas nativas de la plataforma.

En el caso del protocolo POP3, los usuarios deberán recurrir a IMAP o a servicios de terceros para mantener la sincronización de sus correos.