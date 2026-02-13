La firma duplicó sus ganancias interanuales y alcanzó más de u$s2.600 millones de beneficio neto, un 94% más que el año anterior

Spotify, la empresa global de streaming de audio, cerró 2025 con resultados históricos, impulsados por un fuerte crecimiento de usuarios y una mejora en su rentabilidad.

La compañía de streaming musical indicó que casi duplicó sus ganancias interanuales y alcanzó más de u$s2.600 millones de beneficio neto, un 94% más que el año anterior.

Las acciones de la empresa subieron cerca de 6% en la apertura del mercado tras la publicación de los resultados, aunque luego moderaron parte de la suba.

El desempeño consolida el cambio de rumbo iniciado en 2024, cuando la plataforma logró por primera vez en su historia cerrar un año completo con beneficios, luego de casi dos décadas de pérdidas.

Durante 2025, la empresa aumentó 11% su base de usuarios y 10% sus suscriptores pagos, al tiempo que avanzó con recortes de costos y subas de precios, lo que le permitió alcanzar un margen del 33,1%, el más alto de su historia.

En el último trimestre del año, la plataforma llegó a 751 millones de usuarios activos mensuales y, de cara al primer trimestre de 2026, prevé ingresos por unos u$s5.310 millones y 759 millones de usuarios.

Industria musical e inteligencia artificial

El crecimiento de la compañía durante 2025 también se reflejó en el conjunto de la industria musical.

Durante el año pasado, la plataforma pagó más de u$s12.900 millones a artistas, el mayor pago anual realizado por una plataforma de música, según su propio informe.

Además, la empresa indicó que ayudó a generar más de u$s1.000 millones en ventas de entradas para espectáculos en vivo, lo que conecta a los usuarios con eventos.

De cara al futuro, una de las principales apuestas de la firma es la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial dentro de su servicio.

Entre las funciones lanzadas se destacan un generador de listas de reproducción a partir de indicaciones y un DJ virtual personalizado, que ya fueron utilizados por millones de suscriptores pagos.

Sin embargo, el avance de la IA también abre nuevos desafíos para la plataforma, especialmente por el crecimiento de la música generada automáticamente, un fenómeno que, según el codirector ejecutivo de producto, Gustav Söderström, se ha intensificado.

En ese contexto, la compañía trabaja junto a artistas y discográficas para incorporar avisos que indiquen los métodos de producción de las obras y ofrecer mayor transparencia a los usuarios.