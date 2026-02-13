La combinación de caídas en los principales índices y un repunte de la volatilidad marcó un escenario de mayor cautela entre inversores

Jim Cramer, conductor del icónico programa Mad Money en CNBC, advirtió que la diversificación sigue siendo clave para sobrevivir en Wall Street.

El analista lanzó su advertencia en medio de una ola de ventas en el sector tecnológico.

El Nasdaq Composite –índice bursátil estadounidense que agrupa a más de 3.000 acciones que cotizan en la bolsa electrónica Nasdaq– retrocedió 2% y el llamado "índice del miedo" se disparó 18%.

La caída de las acciones dejó en evidencia lo frágil que puede resultar un portafolio concentrado en un solo sector, y mostró el riesgo de no diversificar las inversiones.

"La tecnología es una buena parte del mercado; lo que pasa es que muchas de estas acciones de repente ya no valen tanto como pensábamos", explicó Cramer.

Durante la semana, empresas de software y fabricantes de chips sufrieron fuertes retrocesos. Advanced Micro Devices, por ejemplo, perdió un 17% después de anticipar resultados menores a lo esperado.

Las tecnológicas cayeron pero otros sectores mostraron fortaleza

Otras compañías de gran tamaño como Oracle y Broadcom también se vieron afectadas por el cambio de ánimo de los inversores.

En contraste, el Dow Jones Industrial Average mostró avances gracias a su composición más variada.

Cramer destacó que firmas de consumo básico como Campbell’s, PepsiCo y Kraft Heinz, junto con gigantes de la salud como Johnson & Johnson y Merck, tuvieron rendimientos sólidos y precios más accesibles que muchas tecnológicas.

Cramer también destacó la buena performance de bancos y compañías industriales como Honeywell, Dover y Emerson Electric, que lograron adaptarse a las nuevas condiciones económicas y reforzaron la confianza con dividendos y recompras de acciones.

El mensaje de Cramer apunta a la prudencia: la tecnología sigue siendo un motor clave, pero depender únicamente de ella deja a los inversores expuestos.

Según el analista, la estrategia más sensata es repartir las apuestas entre sectores defensivos, compañías industriales y activos tradicionales, para atravesar con mayor solidez los momentos de incertidumbre.