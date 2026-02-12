La medida del gobierno ruso también afecta a otras aplicaciones como Telegram, Youtube y Facebook por no cumplir con las reglamentaciones estatales

El gobierno de Rusia dispuso un bloqueo parcial sobre WhatsApp, la aplicación de mensajería de Meta, en una medida que, según la propia compañía, busca forzar a los usuarios a migrar hacia una aplicación de mensajería bajo control del Estado.

Desde la empresa informaron que el dominio principal de la plataforma fue eliminado del Sistema Nacional de Nombres de Dominio (NSSD) por presuntos incumplimientos.

De esta manera solo queda acceso a la app a través de un servicio limitado y mediante el uso de una red privada virtual (VPN).

Dmitri Peskov, vocero presidencial ruso, precisó que la decisión se basa en la negativa de Meta, empresa propietaria de WhatsApp, a cumplir con la legislación local, que exige a las compañías tecnológicas contar con oficinas dentro del país.

Además, el gobierno advirtió que podría avanzar con un bloqueo total si la empresa no se ajusta a las normas vigentes.

Por el momento, medios locales mencionaron que algunos dominios secundarios de WhatsApp continúan operativos dentro del sistema ruso.

Miles de usuarios afectados por las medidas del gobierno ruso

Desde WhatsApp advirtieron que más de 100 millones de personas en Rusia podrían quedar aisladas de "comunicación privada y segura" como consecuencia de la medida.

La compañía garantizó que intentará mantener el servicio activo, aunque no precisó el alcance técnico del bloqueo.

El gobierno ruso también amplía las restricciones sobre otras plataformas: según medios locales, en agosto de 2025 ya se habían limitado las llamadas en WhatsApp y Telegram.

De acuerdo con Nasvyazi.org, un proyecto independiente de soporte técnico que ayuda a los usuarios a sortear la censura digital, las restricciones se habrían extendido a otros sitios como:

Telegram

Instagram

YouTube

Facebook

En este escenario, el avance de los bloqueos impulsa el interés por alternativas descentralizadas como Bitchat, una aplicación inspirada en Bitcoin que funciona sin servidores centrales ni intermediarios.

Este modelo reduce la capacidad de un Estado o una empresa de bloquear o interrumpir la comunicación entre usuarios.