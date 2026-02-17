El mensaje no aporta pruebas concretas, pero expone tensiones internas y suma ruido en un momento de fuerte expansión y lanzamientos clave de la compañía

Mrinank Sharma, jefe de salvaguardas y alineamiento en Anthropic, anunció su renuncia con una carta pública en X, que se viralizó rápidamente y superó el millón de visualizaciones.

El investigador, al frente del área de seguridad de la compañía desde 2023, denuncia en su mensaje que "el mundo está en peligro", y cuestiona la contradicción de la empresa con los valores que proclama.

En su carta Sharma no refiere casos concretos ni comprarte documentos que demuestren alguna irregularidad dentro de la compañía, pero advierte sobre una serie de crisis interconectadas que trascienden la inteligencia artificial, ie incluyen biotecnología y otros riesgos globales.

"El mundo está en peligro. Y no solo por la inteligencia artificial o las armas biológicas, sino por una serie de crisis interconectadas que se desarrollan en este mismo momento", escribe.

Sharma sostiene que la humanidad está desarrollando tecnologías cada vez más poderosas sin que su capacidad ética y moral avance al mismo ritmo. Según él, esto genera un desbalance: existen herramientas que pueden transformar el planeta, pero no la sabiduría suficiente para manejarlas de forma responsable.

Su renuncia se suma a otras salidas recientes en el área de seguridad de Anthropic, lo genera todavía más dudas sobre el rumbo ético de la compañía.

El trabajo de Sharma en Anthropic

Durante su paso por Anthropic, Sharma impulsó investigaciones clave en seguridad de la IA. Entre ellas, el estudio de cómo los sistemas tienden a "adular" a los usuarios, el diseño de defensas contra posibles usos de la tecnología en bioterrorismo y la creación de uno de los primeros marcos de seguridad aplicados a modelos de inteligencia artificial.

Su último trabajo se enfocó en los riesgos de que los asistentes digitales modifiquen la forma en que nos relacionamos como sociedad, debilitando la empatía y la conexión humana.

Mientras tanto, Anthropic sigue avanzando en su estrategia de expansión acelerada, con el objetivo de alcanzar una valuación de u$s350.000 millones.

La salida de Sharma se dio días después de que Anthropic presentara Claude Opus 4.6, su modelo más avanzado. Mientras la empresa celebra la potencia técnica de su nueva herramienta, algunos de sus referentes en seguridad se alejan de la compañía.