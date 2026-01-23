La plataforma ofrece a sus usuarios la posibilidad de descargar Telegram Desktop, su propia aplicación nativa para Windows, macOS y Linux

Telegram, una de las aplicaciones de mensajería privada más usadas en todo el mundo, se consolidó como una de las alternativas más prácticas para quienes desean chatear directamente desde la computadora, sin necesidad de instalar programas adicionales.

La plataforma, que compite con WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería instantánea, ofrece una versión web que permite acceder a todas las conversaciones y funciones desde cualquier navegador.

Cómo descargar Telegram Web en tu computadora

Para comenzar a usarla, el usuario debe ingresar a la página oficial de Telegram Web y escanear un código QR con la aplicación móvil, de manera similar al proceso que utiliza WhatsApp Web.

Una vez completado este paso, las conversaciones se sincronizan automáticamente y se puede chatear desde la computadora sin depender del teléfono conectado en todo momento.

Pero además de la versión web, Telegram ofrece la posibilidad de descargar Telegram Desktop, una aplicación nativa para Windows, macOS y Linux.

Esta variante permite instalar el programa en la computadora y acceder a las conversaciones de forma más estable y rápida, con la ventaja de que funciona de manera autónoma: no es necesario que el teléfono esté conectado a internet para mantener la sesión activa.

Telegram cuenta con una versión web y otra de escritorio para quienes prefieran usarla en PC

La descarga se realiza desde el sitio oficial de Telegram, donde se encuentran disponibles las versiones para cada sistema operativo.

La aplicación de escritorio conserva todas las características que convirtieron a Telegram en una de las cinco apps más descargadas del mundo: velocidad, seguridad y sincronización en múltiples dispositivos. Los usuarios pueden:

Enviar archivos sin límite de tamaño

Crear grupos masivos

Utilizar canales de difusión

Acceder a bots que automatizan tareas

La experiencia es idéntica a la del móvil, pero con la comodidad de una pantalla más grande y un teclado físico.

Mientras la versión web resulta ideal para quienes buscan rapidez y no desean instalar nada en su computadora, la aplicación de escritorio ofrece mayor estabilidad y autonomía, especialmente útil para quienes trabajan largas horas frente al ordenador. En ambos casos, la sincronización con el móvil es inmediata y garantiza que los mensajes estén siempre disponibles.