La nueva entidad de llamará TikTok USDS Joint Venture LLC y operará bajo medidas de seguridad reforzadas para proteger los datos de los usuarios

TikTok cerró un nuevo acuerdo que le permitirá continuar con sus operaciones en Estados Unidos mediante la creación de una empresa conjunta con mayoría de propiedad estadounidense.

Según detalló la compañía, la nueva entidad, denominada TikTok USDS Joint Venture LLC, operará bajo medidas de seguridad reforzadas para proteger los datos de los usuarios, los algoritmos, la moderación de contenidos y el software utilizado.

El convenio permite a TikTok evitar la prohibición que enfrentaba en su principal mercado, luego de una ley aprobada durante la administración de Joe Biden que obligaba a la empresa china ByteDance a vender sus operaciones estadounidenses o cesar actividades en el país.

En la nueva estructura accionaria, ByteDance conservará 19,9% de participación, por debajo del límite de 20% establecido por la ley.

Los inversores Silver Lake, Oracle y el fondo MGX, con sede en Abu Dabi, poseerán cada uno 15% de la empresa. Entre los restantes accionistas figuran:

Dell Family Office

General Atlantic

otros fondos de inversión

TikTok mencionó que los usuarios estadounidenses tendrán acceso a una experiencia global de la plataforma, mientras que las entidades con sede en EE.UU. gestionarán la interoperabilidad de productos y actividades comerciales como publicidad, comercio electrónico y marketing.

Trump, a favor del nuevo acuerdo

La junta directiva de TikTok USDS estará integrada por siete miembros, con mayoría estadounidense, y será presidida por Adam Presse.

El comité de seguridad será liderado por Raul Fernandez, mientras que Will Farrell fue designado como Jefe de Seguridad.

Las garantías de seguridad también se extenderán a aplicaciones como CapCut y Lemon8.

Tras el anuncio, el presidente Donald Trump celebró el acuerdo en su red Truth Social.

"Ahora será propiedad de un grupo de grandes patriotas e inversionistas estadounidenses", escribió

Además, agradeció al presidente chino Xi Jinping por haber aprobado el acuerdo, destacando que su decisión permitió concretar la operación.