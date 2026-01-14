La integración con la plataforma Meta AI convirtió a las Ray-Ban en un producto atractivo para entusiastas de la tecnología y profesionales del contenido

Meta, el gigante de redes sociales a nivel global, planea duplicar la producción de sus gafas inteligentes Ray-Ban, impulsada por una demanda que ha superado todas las previsiones y que consolida a la compañía como uno de los actores más relevantes en el mercado de dispositivos impulsados por inteligencia artificial (IA).

La decisión se da en medio del acuerdo que la empresa mantiene con EssilorLuxottica, fabricante de la icónica marca de gafas, con quien ya trabaja en la segunda generación de estos dispositivos.

Según trascendió, la meta es alcanzar hasta 20 millones de unidades para 2026, una cifra que refleja el éxito comercial de las Ray-Ban Meta y la confianza de la compañía en que el mercado seguirá creciendo.

Meta espera duplicar producción de las Ray-Ban en 2026

El interés por estas gafas inteligentes se disparó tras el lanzamiento de los modelos equipados con cámaras y funciones de inteligencia artificial, capaces de realizar transmisiones en vivo, capturar fotos y responder consultas mediante comandos de voz.

La integración con la plataforma Meta AI convirtió a las Ray-Ban en un producto atractivo no solo para los entusiastas de la tecnología, sino también para creadores de contenido y profesionales que buscan herramientas más versátiles.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, insistió en que el futuro de la compañía no se limita a los cascos de realidad virtual, como los Quest, sino que pasa por dispositivos más ligeros y cotidianos.

Meta espera duplicar la producción de sus gafas inteligentes Ray-Ban este 2026

En ese sentido, las Ray-Ban representan un puente entre la moda y la tecnología, con un diseño clásico que se combina con funciones avanzadas de IA. La estrategia apunta a competir directamente con propuestas como las Vision Pro de Apple, aunque con un precio más accesible y un enfoque en la interacción diaria.

El éxito de las gafas sorprendió incluso a la propia compañía. En mercados como Estados Unidos y Europa, los modelos Ray-Ban Meta agotaron sus primeras tandas de producción en cuestión de semanas, lo que obligó a acelerar la fabricación.

La posibilidad de duplicar la capacidad este mismo año responde a la necesidad de evitar quiebres de stock y capitalizar el entusiasmo de los consumidores.

Meta lanza Compute, su nueva infraestructura de IA

Por otro lado, Meta anunció el lanzamiento de su nueva unidad de negocios enfocada en inteligencia artificial, denominada Compute, con la que busca consolidar su infraestructura tecnológica, en medio de la carrera global por la superinteligencia.

La presentación fue realizada por Zuckerberg, quien explicó que la iniciativa tiene como objetivo construir una capacidad de cómputo a escala de gigavatios, capaz de sostener el desarrollo de modelos de IA cada vez más complejos y de ofrecer herramientas de superinteligencia personal a millones de usuarios.

Compute se integra como un pilar dentro de la estrategia de Meta, que ya había dado un paso clave en 2025 con la creación de su equipo Superintelligence Labs.

El proyecto estará liderado por Santosh Janardhan y Daniel Gross, bajo la supervisión de Dina Powell McCormick, y contará con inversiones de cientos de miles de millones de dólares.

Según trascendió, Meta planea alcanzar cientos de gigavatios de capacidad de cómputo en los próximos años, apoyándose en acuerdos energéticos a largo plazo que incluyen fuentes renovables y energía nuclear para alimentar sus centros de datos.

La compañía considera que la infraestructura de IA será tan estratégica como lo fue en su momento la expansión de internet. En palabras de Zuckerberg, el objetivo es que cada persona pueda acceder a una "superinteligencia personal" que funcione como asistente, creador y solucionador de problemas en tiempo real.

Para ello, Compute se enfocará en escalar la potencia de procesamiento y garantizar que los modelos de IA operen de manera segura y eficiente.

Meta busca diferenciarse apostando por una integración directa con sus plataformas sociales y de realidad aumentada, lo que permitiría que la IA se convierta en parte de la vida cotidiana de los usuarios.