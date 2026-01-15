Detectar dispositivos desconocidos y activar la verificación en dos pasos es clave. Conocé cómo evitar que lean tus mensajes y roben tu información.

La seguridad en WhatsApp se ha vuelto una de las mayores preocupaciones de 2026. Con la expansión de métodos de espionaje cada vez más sofisticados, como el "quishing" (phishing mediante códigos QR) y el intercambio de SIM (SIM swapping), detectar si un tercero tiene acceso a tus conversaciones privadas es vital para proteger tu identidad y tus datos financieros.

El método del intercambio de SIM es especialmente peligroso: el atacante logra que el proveedor emita una nueva tarjeta con tu número, permitiéndole instalar la app en otro dispositivo y recibir todos tus códigos de verificación. Además, las redes WiFi públicas siguen siendo el escenario ideal para el secuestro de sesiones, donde los delincuentes interceptan datos para tomar el control total de la cuenta.

Cómo detectar si tu cuenta fue vulnerada

Existen indicios claros que no deben ignorarse. El más evidente es la aparición de dispositivos desconocidos en el menú de "Dispositivos vinculados". Si allí figuran navegadores o ubicaciones que no reconocés, es señal de una sesión activa no autorizada. Asimismo, recibir códigos de verificación por SMS sin haberlos solicitado es la alerta inconfundible de que alguien intenta registrar tu número en otro móvil.

Otras señales incluyen mensajes marcados como "leídos" o enviados sin tu intervención, cambios inesperados en tu foto de perfil o llamadas que no realizaste. En el caso de WhatsApp Web, la falta de notificaciones inmediatas al iniciar sesión desde un navegador externo obliga al usuario a realizar chequeos periódicos de sus sesiones abiertas para evitar la vigilancia silenciosa.

Guía de seguridad: Cómo blindar tu WhatsApp

Para evitar ser víctima de aplicaciones espía o keyloggers que registran tus pulsaciones, la primera barrera es la verificación en dos pasos. Este proceso añade una capa de seguridad extra que impide activar la cuenta en otro teléfono sin un PIN de seis dígitos que solo vos conocés.

Activá el PIN: Entrá a Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos.

Entrá a Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos. Vinculá un mail: Es fundamental para recuperar el acceso si olvidás el código.

Es fundamental para recuperar el acceso si olvidás el código. Bloqueo biométrico: Activá el uso de huella dactilar o FaceID para abrir la app.

Activá el uso de huella dactilar o FaceID para abrir la app. Limpieza de apps: Revisá periódicamente tu lista de aplicaciones y borrá cualquier herramienta desconocida que pueda estar duplicando notificaciones.

Check-list de Seguridad 2026