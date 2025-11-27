El proyecto salió a la luz a través de ofertas laborales publicadas por la compañía y filtraciones difundidas por sitios especializados

Google, el gigante global de internet, confirmó que trabaja en un nuevo sistema operativo llamado Aluminium OS, concebido como una plataforma inteligente que busca competir directamente con Windows y macOS en el mercado de computadoras personales.

El proyecto salió a la luz a través de ofertas laborales publicadas por la compañía y filtraciones difundidas por sitios especializados. Según la información disponible, Aluminium OS estará basado en Android y se apoyará en la inteligencia artificial (IA) de última generación, particularmente en el modelo Gemini, para ofrecer una experiencia más fluida y personalizada.

Google prepara sistema operativo inteligente para superar a Windows y macOS

La idea de este proyecto consistirá en fusionar la versatilidad de los dispositivos móviles con la potencia de los equipos de escritorio, un desafío que hasta ahora Google no había logrado consolidar con ChromeOS.

A diferencia de su antecesor, Aluminium OS no se limitará a un entorno educativo o de portátiles básicos, sino que apunta a conquistar el mercado de consumo general y el corporativo de alto nivel.

La compañía busca trasladar el éxito masivo de Android en móviles y tablets hacia el ecosistema de PC, con un sistema capaz de ejecutar aplicaciones tradicionales y, al mismo tiempo, potenciar funciones avanzadas gracias a la integración de IA.

Los documentos internos y las filtraciones sugieren que Aluminium OS permitirá una mayor interoperabilidad entre dispositivos, rompiendo las barreras que hoy existen entre teléfonos, tablets y computadoras y así ofrecer un entorno unificado donde las aplicaciones y servicios funcionen de manera integrada, con especial foco en productividad, seguridad y personalización.

El contexto en el que surge este desarrollo es clave. Windows domina el mercado de escritorio con más del 70% de participación, seguido por macOS con alrededor del 15%, mientras que Linux se mantiene en un 2-3%.

ChromeOS, pese a su presencia en el sector educativo, nunca logró superar una cuota marginal. Con Aluminium OS, Google busca redoblar la apuesta y posicionarse como un verdadero competidor en un terreno históricamente dominado por Microsoft y Apple.

La integración de Gemini, el modelo de IA de Google, será uno de los pilares del nuevo sistema. Se espera que ofrezca funciones clave como:

Asistentes inteligentes nativos

Optimización automática de recursos

Herramientas de productividad potenciadas por IA

Aunque todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento, las expectativas de su llegada son altas.