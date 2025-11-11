Su diseño compacto y eficiente permite que sean utilizadas como casas de fin de semana, oficinas móviles, refugios turísticos o viviendas permanentes

Llegó a la Argentina una nueva tendencia en vivienda compacta que comienza a ganar terreno: las casas cápsula.

Se tratan de unidades modulares importadas desde Guangdong, China, que llegan completamente armadas y pueden instalarse en apenas dos horas, sin necesidad de obra húmeda ni tiempos prolongados de construcción.

La empresa Höli Haus es la encargada de comercializar estos modelos en el país, y ya cuenta con un showroom en Nordelta donde se exhiben las cápsulas disponibles y se puede conocer su funcionamiento en vivo.

Cómo son las nuevas casas cápsula que llegan al país y cuánto costarán

Estas viviendas están construidas con acero galvanizado de alta resistencia y revestimientos de aleación de aluminio carbonatado, lo que les otorga una notable durabilidad frente a la corrosión, la humedad y las plagas.

Su diseño compacto y eficiente permite que sean utilizadas como casas de fin de semana, oficinas móviles, refugios turísticos o viviendas permanentes en zonas rurales o urbanas.

Además, su estructura permite ubicarlas sin modificar significativamente el terreno, lo que las convierte en una opción ideal para proyectos sustentables o de rápida ejecución.

Llegaron al país las nuevas casas cápsula que pueden conseguirse desde u$s39.000

El traslado de las cápsulas se realiza en contenedores especiales tipo flat rack, cuyo costo triplica al de los convencionales, pero garantiza que las unidades lleguen sin daños.

Una vez en el país, se utilizan carretones de piso deprimido para llevarlas hasta el punto de instalación.

El tiempo estimado desde el pedido hasta la entrega e instalación ronda los cuatro meses, y los precios varían según el tamaño: el modelo básico de 18 m² cuesta alrededor de u$s39.000 más IVA, mientras que el de 38 m² asciende a unos u$s66.000 más IVA.