Una de las funciones más controvertidas de la aplicación es el doble tic azul, que indica que un mensaje fue leído por la otra persona en un chat

WhatsApp, la app de mensajería insignia perteneciente a Meta, se convirtió en una herramienta indispensable para la comunicación cotidiana, pero también en un espacio donde la privacidad y el control sobre la interacción ganan cada vez más relevancia.

Una de las funciones más controvertidas de la aplicación es el doble tic azul, que indica que un mensaje ha sido leído.

Aunque muchos usuarios optan por desactivar las confirmaciones de lectura desde la configuración, existe un método alternativo que permite leer mensajes sin que el remitente lo sepa, sin necesidad de modificar ajustes ni instalar aplicaciones externas.

Cómo leer mensajes de WhatsApp sin clavar el visto

Este truco, que funciona en dispositivos iPhone y Android, consiste en utilizar el modo avión del teléfono móvil.

Al recibir un mensaje, el usuario puede activar el modo avión, lo que desconecta todas las conexiones inalámbricas del dispositivo, como Wi-Fi, datos móviles, Bluetooth y GPS.

Una vez que el teléfono está completamente offline, se puede ingresar a WhatsApp y leer el mensaje sin que se active el doble check azul.

WhatsApp cuenta con una función para desactivar el visto a través del modo avión

Al salir de la aplicación y desactivar el modo avión, el sistema no registra la lectura, siempre y cuando no se vuelva a abrir la conversación con conexión activa.

La ventaja de este método es que permite mantener la privacidad sin alterar la configuración general de la cuenta, lo que resulta útil para quienes desean conservar las confirmaciones de lectura en otras conversaciones.

Además, es una solución práctica en situaciones donde se necesita leer un mensaje sin generar presión para responder de inmediato.