Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil, advierte que la producción, el consumo y el empleo se desploman mientras el equilibrio fiscal tambalea

Las elecciones de medio término le dieron aire político al Gobierno. El respaldo electoral, en teoría, le otorga margen para corregir el rumbo económico y construir credibilidad. Sin embargo, la economía real —la que produce, emplea y consume— sigue deteriorándose de manera sistemática.

El diagnóstico es claro: mientras los equilibrios fiscales y monetarios se sostienen con alfileres, la producción, el consumo y el empleo se desploman. El programa económico logró licuar pasivos y contener la nominalidad, pero al costo de asfixiar a los sectores que sostienen la base del empleo privado y el entramado pyme del país.

La recesión que no da tregua

Desde febrero, el nivel de actividad general muestra un descenso continuo. El IGA revela una caída del 1% respecto al pico de este año y del 1,5% frente a 2022. No es un colapso súbito, sino una tendencia serrucho descendente que refleja el agotamiento de un modelo basado en la estabilidad cambiaria artificial y tasas de interés estrangulantes.

La construcción es el caso más dramático. Pese a cierta recuperación técnica a comienzos de año, el sector está 17% por debajo del nivel de actividad que tenía cuando empezó el Gobierno.

El costo de construir en dólares sigue siendo prohibitivo: el poder de compra del dólar blue medido contra el costo de construcción cayó 49% respecto a noviembre de 2023. En otras palabras, el dólar está regalado para importar, pero carísimo para producir.

La industria manufacturera no muestra un panorama mejor. Los niveles de producción regresaron a los mínimos de abril de 2024 y ya igualan los de 2019, en plena recesión macrista. La combinación de tipo de cambio atrasado, tasas altísimas y desplome del consumo interno pulverizó la rentabilidad industrial.

Consumo en caída libre y desigualdad territorial

El consumo