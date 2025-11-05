El combo de buenos números y una alianza clave en el terreno de la inteligencia artificial disparó el valor de mercado de la compañía

Jeff Bezos, fundador de Amazon, volvió a escalar posiciones entre los hombres más ricos del mundo esta semana: en apenas dos días, su patrimonio personal creció en más de u$s34.000 millones, impulsado por el fuerte repunte de las acciones de Amazon, que alcanzaron un nuevo récord histórico en Wall Street.

El salto bursátil se produjo después de que la compañía presentara los resultados financieros –que fueron mejores a los esperados– y anunciara un acuerdo clave con OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT.

El combo de buenos números y una alianza clave en el terreno de la inteligencia artificial (IA) disparó el valor de mercado de la compañía.

El viernes 1 de noviembre, las acciones de Amazon subieron 11,5% tras la publicación de sus resultados trimestrales y el lunes siguiente, sumaron otro 4,3% gracias al anuncio de un contrato millonario entre Amazon Web Services (AWS) y OpenAI, para los próximos siete años.

Este acuerdo, valuado en u$s38.000 millones, posiciona a AWS como proveedor clave en el ecosistema de inteligencia artificial, en competencia directa con Microsoft y Google.

Bezos, que todavía conserva cerca de 8% de las acciones de la empresa que fundó, fue uno de los principales beneficiados por el salto bursátil. Según estimaciones de Forbes, su fortuna alcanzó los u$s264.000 millones, la tercera más grande del mundo, detrás de Elon Musk y Bernard Arnault.

Amazon - OpenAI: detalles de una acuerdo millonario

A partir de un acuerdo de u$s38.000 millones, Amazon Web Services (AWS) se convertirá en el proveedor principal de infraestructura para los desarrollos de IA de la compañía creadora de ChatGPT.

El convenio tendrá una duración inicial de siete años y contempla el uso de clústers de cómputo de altísima capacidad, esenciales para escalar modelos avanzados de IA.

Desde OpenAI destacaron que la alianza con AWS les brinda acceso a una infraestructura confiable y segura, capaz de operar más de 500.000 unidades de cómputo.

"Escalar la IA de frontera requiere una capacidad de cómputo masiva y confiable. Nuestra asociación con AWS fortalece el ecosistema de cómputo que impulsará esta nueva era y llevará la IA avanzada a todos", explicó Sam Altman, CEO de la firma.

El acuerdo también representa una jugada clave para Amazon, que refuerza su posición frente a competidores como Microsoft y Google en el negocio de la nube.

Según voceros de AWS, toda la capacidad prevista podría estar operativa antes de fin de año, y OpenAI tendrá la opción de ampliar el uso de los servicios si lo considera necesario.