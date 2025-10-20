Este documento oficial acredita la condición de discapacidad de una persona y permite acceder a beneficios en salud, transporte, educación, entre otras

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) en la Argentina se puede solicitar de forma gratuita y es fundamental para acceder a una amplia gama de derechos y prestaciones que brinda el Estado.

Este documento oficial acredita la condición de discapacidad de una persona y permite acceder a beneficios en salud, transporte, educación, asignaciones familiares, exenciones impositivas y otros servicios contemplados en las leyes nacionales 22.431 y 24.901.

Su validez es nacional y puede presentarse tanto en formato físico como digital, según lo establecido por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Cómo solicitar el Certificado Único de Discapacidad en Argentina: pasos y requisitos

Para iniciar el trámite, el primer paso es reunir la documentación médica necesaria junto al equipo de salud tratante. Esto incluye:

Certificados médicos

Informes clínicos

Estudios complementarios

Cualquier otro documento que respalde la condición de discapacidad

Una vez reunida la información, el solicitante debe pedir un turno ante la Junta Evaluadora correspondiente a su jurisdicción. Este turno puede gestionarse a través del sitio oficial del Gobierno o en los centros habilitados por cada provincia o municipio.

El día de la evaluación, es obligatorio presentarse en el horario asignado, ya que la ausencia implica la pérdida del turno y la necesidad de reiniciar el trámite. La Junta Evaluadora está compuesta por profesionales interdisciplinarios que analizan la documentación y realizan entrevistas o exámenes según el caso.

El Certificado Único de Discapacidad se puede solicitar con una serie de requisitos y documentación

Si la solicitud es aprobada, el certificado se entrega en el mismo lugar donde se realizó la evaluación. En caso de rechazo, se emite una resolución de denegación que puede ser apelada.

CUD: cómo obtener el certificado desde Mi Argentina

En 2025, el Gobierno prorrogó la vigencia de los certificados vencidos mediante la Resolución 2520/2024, lo que permite a los titulares mantener sus beneficios mientras gestionan la renovación.

Además, se habilitó la posibilidad de portar el CUD en formato digital, accesible desde la app Mi Argentina, aunque se recomienda conservar también la versión física.

La renovación del certificado depende del tipo de discapacidad y del criterio médico, y puede requerir nuevas evaluaciones periódicas.

El trámite del CUD es personal y no requiere intermediarios. ANDIS recuerda que ningún gestor está autorizado a cobrar por este servicio, y que toda la información oficial se encuentra disponible en argentina.gob.ar.