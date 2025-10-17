Fintech Americas distinguió al presidente de Banco Provincia por el impacto transformador en materia de inclusión financiera de la billetera digital.

Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia, fue reconocido como un líder en innovación financiera gracias al impacto de Cuenta DNI, la billetera digital desarrollada por la entidad financiera que revolucionó el sistema financiero bonaerense y latinoamericano.

Recibió el Premio Platino en la categoría Inclusión Financiera durante los Premios País 2026 organizados por Fintech Americas, un reconocimiento que destaca el alcance de Cuenta DNI con más de 10 millones de usuarios en la provincia.

Este galardón se otorgó en un contexto altamente competitivo con más de 350 nominaciones de bancos e instituciones de toda América Latina.

Cuenta DNI fue subrayada como una herramienta clave para facilitar el acceso gratuito, seguro y sencillo a servicios bancarios, incorporando en 2025 préstamos personales y plazos fijos con tasas preferenciales.

La aplicación, desarrollada en conjunto con Veritran y Provincia NET como socios tecnológicos, impulsó la transformación digital del banco público, al facilitar operaciones cotidianas como transferencias, pagos de servicios y compras sin necesidad de tarjetas físicas.

Su amplia adopción fue potenciada con múltiples beneficios y descuentos, y se consolidó como un caso exitoso de inclusión financiera .

Juan Cuattromo y su liderazgo en la innovación financiera argentina

El reconocimiento a Cuattromo, de 42 años, refleja el compromiso del Banco Provincia con la modernización y democratización de los servicios financieros en la Argentina.

En eventos recientes como el 25º Congreso Latinoamericano de Tecnología e Innovación Financiera (CLAB/25), el directivo destacó el papel de la innovación digital para acercar servicios bancarios a sectores históricamente excluidos.

El banco y sus socios tecnológicos expusieron sus avances en open banking, inteligencia artificial y transformación digital como pilares para una inclusión financiera más amplia y efectiva.

La gestión de Cuattromo también promueve la colaboración entre la banca pública y la tecnología para transformar vidas y facilitar el acceso a productos financieros.

El impulso de soluciones digitales como Cuenta DNI posiciona a Banco Provincia como referente de innovación en la región, con proyectos que equilibran seguridad, accesibilidad y escalabilidad.

Banco Provincia por su parte, continúa con la evolución de su oferta digital, al reforzar soluciones con foco en usuarios finales habituales y en pequeñas y medianas empresas.

Reconocimientos y futuro de la banca pública digital

La trayectoria de Cuenta DNI acumuló numerosos premios internacionales, destacando en 2022 como la mejor respuesta tecnológica a la pandemia y en 2023 por su impacto en la movilidad económica de pymes.

Estos logros validan la estrategia del banco de combinar tecnología, inclusión y una visión centrada en las personas para transformar la experiencia bancaria.

El modelo promueve un acceso más justo y efectivo al sistema financiero, especialmente en un contexto económico desafiante para la Argentina.

El banco impulsa la innovación continua para ofrecer nuevos beneficios y funcionalidades que refuercen la presencia digital del usuario en todo momento.

Este enfoque apunta a que la banca pública siga siendo un actor decisivo en la construcción de un sistema financiero moderno y sostenible.

La integración de tecnologías emergentes y alianzas estratégicas fortalecen la capacidad del Banco Provincia para anticipar y responder a las necesidades cambiantes de sus clientes, destacaron desde la entidad