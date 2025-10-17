Desde octubre de 2025, los conductores pueden realizar gran parte del proceso en línea, sin necesidad de iniciar un trámite completamente nuevo

Renovar o tramitar la licencia de conducir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ahora es más sencillo gracias a la digitalización progresiva de los servicios públicos.

Desde octubre de 2025, los conductores pueden realizar gran parte del proceso de forma online, al combinar la versión física y digital del registro, sin necesidad de iniciar un trámite completamente nuevo.

La Dirección General Habilitación de Conductores es el organismo encargado de gestionar las licencias, que se dividen en distintas clases según el tipo de vehículo:

A para motos

B para autos particulares

G para vehículos especiales

Cómo renovar o tramitar la licencia de conducir en CABA de forma online

Para renovar la licencia, el usuario debe ingresar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y seleccionar el trámite correspondiente.

Si la licencia está vencida por menos de un año, se puede iniciar el proceso directamente desde la web. En caso de que haya pasado más tiempo, será necesario realizar el trámite presencial.

El sistema permite cargar la documentación requerida, completar el formulario de antecedentes y, en algunos casos, agendar el turno para el examen psicofísico, que aún es obligatorio para todas las renovaciones.

Los conductores en Ciudad de Buenos Aires ya pueden renovar sus licencias de forma online

La implementación de la Licencia Nacional de Conducir digital también avanza en CABA, aunque de forma parcial. Esto significa que los conductores pueden portar la versión digital en sus dispositivos móviles, pero deben conservar la física como respaldo.

Entre otras cuestiones, la digitalización incluye mejoras en la validación de datos, la interoperabilidad con otras jurisdicciones y la posibilidad de recibir notificaciones sobre vencimientos o actualizaciones.

Además, desde octubre se incorporaron nuevas exigencias para licencias profesionales, como cursos obligatorios y controles más estrictos, especialmente para quienes transportan pasajeros, cargas o sustancias peligrosas.

En el caso de los adultos mayores, la normativa establece plazos diferenciados. Los conductores de 65 años deben renovar cada tres años, mientras que los mayores de 70 deben hacerlo cada dos, con exámenes psicofísicos cada bienio.

Esta medida busca garantizar que quienes continúan manejando lo hagan en condiciones óptimas, sin comprometer la seguridad vial