Sergio Candelo, cofounder de Snoop Consulting, analiza los últimos pasos dados por la administración de Donald Trump para apuntar al gobierno de Milei

Es uno de esos titulares que solo se leen en Argentina: el Tesoro de Estados Unidos intervino comprando bonos en pesos en el mercado local. La mayor potencia mundial ayudando a sostener una moneda en la que ni siquiera sus propios ciudadanos confían.

Esta "locura" subraya una tendencia profunda: Argentina se convirtió en una pieza clave en la geopolítica de la tecnología y los recursos del Occidente. El dinero ya no se mueve solo por retorno económico, sino por estrategia.

Dos Movimientos que explican todo

JPMorgan Chase: Seguridad Nacional

El gigante financiero anunció su "Security and Resiliency Initiative": u$s1.5 billones en diez años para inyectar capital en sectores vitales de EE.UU. (u$s10 mil millones en inversión directa).

El dato clave: Para el capital concentrado, esto no es inversión comercial. Es seguridad nacional. El objetivo es asegurar suministro de semiconductores, energía y minerales críticos frente a China. Y eso pone a la Argentina —con sus reservas estratégicas y potencial energético— directamente en el radar.

Stargate Argentina: La Ejecución

OpenAI y Sur Energy anunciaron Stargate Argentina: u$s25 mil millones para un megacentro de datos en Patagonia.

La elección no es casual. Responde exactamente a lo que el nuevo capital necesita:

Energía Limpia y Clima Frío : Patagonia ofrece viento abundante y refrigeración natural. Eso reduce costos operativos drásticamente en una industria donde los márgenes se juegan en eficiencia energética

: Patagonia ofrece viento abundante y refrigeración natural. Eso reduce costos operativos drásticamente en una industria donde los márgenes se juegan en eficiencia energética Alineación Geopolítica: Argentina pasó de ser ignota a tener alineación explícita con EE.UU. e Israel. Para OpenAI, eso significa "socio confiable" donde instalar infraestructura crítica fuera de zonas de tensión global

El Costo de la Debilidad

Los movimientos, desde el Tesoro de EE.UU. comprando pesos hasta los u$s25 mil millones de OpenAI, no son gestos de caridad. Son la evidencia de que Argentina logró insertarse en la cadena de valor de la seguridad tecnológica global.

Pero este "logro" tiene un precio. Argentina pasó de ser un aliado de Venezuela, Cuba y Nicaragua a tener una alineación geopolítica explícita con EE.UU. e Israel. Y de repente, Wall Street vio algo útil. No un país que se recuperó, sino un país que se volvió necesario.

La Conversación Incómoda:

¿Qué hubiese pasado si Argentina hubiese invertido en capacidades propias de IA? ¿Si hubiese construido una base productiva sólida? Esa Argentina hubiese negociado participación accionaria, transferencia tecnológica, soberanía.

La Argentina que existe es la que acepta Stargate porque necesita ese capital tan desesperadamente que no puede rechazarlo. La que llama "logro geopolítico" a lo que es, en realidad, una aceptación de términos dictados por la necesidad.

Formular las preguntas incómodas: ¿Quién controla la infraestructura en 20 años? ¿Quién es dueño del conocimiento generado? ¿Qué pasa si cambian las prioridades en Washington?

Implica reconocer algo simple y brutal: Argentina no está negociando. Simplemente no tiene opción.

La pregunta sigue ahí: ¿Es eso un trato donde Argentina tiene poder real de negociación?

No. No lo es.

*Por Sergio Candelo, cofounder de Snoop Consulting