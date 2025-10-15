El uso de criptomonedas para planificar las próximas vacaciones y gestionar los gastos en el destino es una tendencia que crece cada día en la Argentina

"Las criptomonedas en el rubro turístico facilitan los intercambios de valor y generan nuevos paradigmas también para los proveedores de servicios turísticos que pueden reducir su riesgo cambiario, optimizar operaciones y acceder anuevos nichos de mercado", resaltó Daina Gómez Banegas, fundadora del proyecto Mujeres en Bitcoin (MUBIT).

Y añadió: "Hoy, cerca de 8% de la población mundial posee activos en cripto".

Con la llegada de una nueva temporada de vacaciones, el uso de criptomonedas como Bitcoin en el sector turístico se consolida como una tendencia que mejora la experiencia viajera.

Cada día más argentinos utilizan criptodivisas para planificar sus viajes y también para pagar consumos en los destinos, para eliminar barreras tradicionales como el cambio de divisas y las comisiones bancarias.

La recomendación principal es utilizar una combinación de herramientas para mayor seguridad durante el viaje, incluyendo billeteras custodiadas en exchanges y tarjetas virtuales, además de la autocustodia.

Verificar la legitimidad de hoteles, agencias y aerolíneas es fundamental para evitar estafas, así como no realizar pagos anticipados sin certeza absoluta.

Uso seguro y flexible de Bitcoin para viajeros

Cuando se realizan pagos directos en criptomonedas durante el viaje, es importante comparar comisiones y cotizaciones para evitar costos ocultos y maximizar ahorros.

Pagar con cripto puede resultar más ágil en operaciones internacionales, ya que los bancos suelen demorar y cobrar costos adicionales.

Sin embargo, no todos los comercios aceptan criptomonedas, y la volatilidad implica que el valor real del pago puede variar hasta el momento de la transacción.

En este contexto, ciertos alojamientos y agencias ofrecen incentivos como descuentos para quienes pagan con cripto.

Para nuevos usuarios, la ansiedad frente a la tecnología se reduce con educación y práctica, algo que mejora la confianza en el método.

Gómez Banegas recomienda probar criptomonedas tanto con proveedores que aceptan pagos directos como a través de exchanges y procesadores de pago que convierten stablecoins para facilitar transferencias.

Opciones prácticas para pagar y reservar viajes

La Bit2Me Card se destaca como una herramienta ideal para argentinos que quieren usar criptomonedas para sus viajes de manera sencilla y segura.

Esta tarjeta prepaga, vinculada a una cuenta de criptomonedas y respaldada por MasterCard, permite realizar pagos en comercios y plataformas de viajes sin necesidad de conversiones adicionales o comisiones bancarias.

Permite reservar vuelos, hoteles y otros servicios turísticos en línea con facilidad, evitando controles cambiarios y volatilidad en el tipo de cambio.

También se puede usar en terminales de pago físicas en destinos internacionales, convirtiendo automáticamente las criptomonedas a la moneda local.

Así, el viajero obtiene libertad financiera y movilidad global, y elimina complicaciones y costos extras asociados a monedas tradicionales.

Para usarla, basta con cargar saldo en la cuenta y realizar transacciones desde la app, disfrutando de pagos rápidos y seguros.

Ventajas y consejos para viajeros con criptomonedas

Viajar con Bitcoin ofrece numerosos beneficios como ahorro en comisiones, rapidez en transferencias internacionales, autonomía financiera y protección contra la devaluación de monedas locales.

Esta modalidad otorga mayor flexibilidad, al permitir operar sin depender de horarios o restricciones bancarias.

La oferta de descuentos especiales por pagar con cripto potencia la adopción de esta tecnología innovadora.

Para una experiencia óptima, se recomienda monitorizar saldo, activar notificaciones de transacciones y mantener claves seguras y respaldadas.

Con una planificación adecuada, la volatilidad puede ser gestionada para evitar sorpresas en el costo total del viaje.

El mundo cripto abre un nuevo capítulo en la forma de viajar, más libre, ágil y con múltiples oportunidades para usuarios globales.