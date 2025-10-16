La red operaba bajo la modalidad "pig butchering", combinando manipulación emocional e inversiones falsas para vaciar cuentas sin dejar rastro

Los Estados Unidos y Reino Unido realizaron una operación conjunta contra una red internacional de estafas con criptomonedas que funcionaba en el Camboya (sudeste asiático), y desde donde se orquestaban fraudes multimillonarios que afectaban a miles de víctimas en todo el mundo.

En el marco de este operativo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) confirmó el decomiso récord de u$s15.000 millones en Bitcoin(BTC), una cifra que supera ampliamente cualquier incautación previa relacionada con activos digitales.

La operación se centró en desarticular una estructura conocida como "pig butchering" -una modalidad de estafa que combina manipulación emocional con promesas de inversión- liderada por el empresario Chen Zhi también, conocido como "Vincent", fundador y presidente de Prince Group.

El hombre, que está prófugo, fue apuntado como el cerebro detrás de la red y acusado de:

Lavado de dinero

Fraude de inversiones

Trabajo forzoso

Otros delitos financieros

La investigación, que involucró a la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Nueva York y a agencias británicas de inteligencia financiera, reveló que la red utilizaba plataformas falsas de inversión en criptomonedas para atraer a sus víctimas, muchas de ellas residentes en países occidentales.

Una vez captados, los fondos eran transferidos a billeteras digitales controladas por la organización, que operaba con sofisticados mecanismos de anonimización y triangulación para evitar ser rastreada.

El fraude cripto exige respuestas coordinadas y globales

Estas medidas son el resultado de una estrecha coordinación entre la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York, así como el DOJ y el FCDO de Reino Unido.

La magnitud del operativo internacional y la coordinación entre países marcan un cambio de paradigma en la persecución de delitos financieros digitales.

Expertos en ciberseguridad señalan que este tipo de acciones conjuntas serán cada vez más necesarias ante el crecimiento exponencial del uso de criptomonedas y la sofisticación de las redes criminales que las utilizan para cometer fraudes.