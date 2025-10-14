Kaspersky advierte que el éxito global del anime impulsa a los estafadores a aprovechar el entusiasmo de los fans bajo la promesa de ver gratis el film

La reciente película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle, estrenada en varios países, desató una ola de campañas de estafas digitales a nivel global.

Los ciberdelincuentes aprovechan el enorme interés que genera la nueva entrega del anime para atraer usuarios con la promesa de acceso gratuito al filme.

Expertos de Kaspersky detectaron numerosos sitios web falsos en distintos idiomas que simulan ofrecer el contenido de forma gratuita, evidenciando un intento de fraude masivo dirigido a una audiencia global.

El modus operandi consiste en crear páginas falsas que, al intentar reproducir el video, solicitan registración con la promesa de "acceso ilimitado" al contenido mediante un falso reproductor.

Durante este proceso fraudulento, se pide a los usuarios datos personales, como correo electrónico, número de teléfono y contraseñas, para luego solicitar información bancaria bajo el pretexto de una "prueba gratuita".

Esta práctica pone en riesgo no solo la privacidad y credenciales de las víctimas, sino que también puede ocasionar pérdidas financieras significativas, especialmente si las contraseñas se reutilizan en múltiples servicios.

Campañas globales de fraude digital por estreno de Demon Slayer

Los lanzamientos populares como Demon Slayer funcionan como terreno fértil para ataques de ingeniería social que explotan la urgencia y entusiasmo de los fans por acceder primero al contenido.

Los estafadores buscan así construir grandes bases de datos con información personal que luego reutilizan en ataques más dirigidos y sofisticados.

Lisandro Ubiedo, analista senior de Kaspersky para América Latina, resaltó que es fundamental consumir contenido solo a través de fuentes oficiales para proteger la seguridad digital y evitar consecuencias económicas adversas.

A pesar del auge de estas estafas, la experiencia digital puede mantenerse segura si se tienen criterios claros y se usan plataformas confiables.

La recomendación principal es verificar siempre la autenticidad de los sitios antes de ingresar información y elegir plataformas de streaming legítimas y de renombre.

Además, usar soluciones de seguridad eficientes y activar la autenticación multifactor son medidas básicas para la protección online.

Recomendaciones para evitar fraudes vinculados a Demon Slayer

Para evitar ser víctima de estas estafas, Kaspersky aconseja revisar cuidadosamente la URL y la ortografía de los sitios para asegurarse que sean oficiales.

Se recomienda no descargar contenido desde páginas no verificadas ni proporcionar datos personales o bancarios sin la certeza del origen.

Las soluciones antivirus modernas ofrecen detección de phishing y archivos maliciosos, clave para proteger dispositivos y datos.

Activar la autenticación de dos factores en cuentas digitales aumenta la seguridad y ayuda a detectar accesos no autorizados a tiempo.

Los usuarios deben mantener una vigilancia constante sobre sus estados financieros y reportar cualquier actividad sospechosa de inmediato.

Entre los ataques detectados recientes, Demon Slayer concentró más de 44,000 intentos de fraude digital en los últimos meses, reflejando la magnitud del problema.

El fenómeno Demon Slayer y la ciberdelincuencia global

El estreno mundial de la película provocó un aumento exponencial en las búsquedas y el interés digital, siendo utilizado por hackers para desplegar campañas masivas.

La popularidad de la saga entre la generación Z, que consume más de 65% de sus contenidos por streaming y plataformas digitales, lo convierte en un objetivo preferido.

Estos fraudes no solo afectan a los fans sino que también ponen en jaque la seguridad de datos a nivel global, desde España hasta América Latina y Asia.

Las ofertas falsas de streaming gratuito se detectaron en gran variedad de idiomas para alcanzar un público amplio y diverso.

El fenómeno destaca la necesidad urgente de educar a los usuarios sobre los riesgos y promover el consumo responsable y seguro de contenidos digitales.

Las autoridades y empresas tecnológicas deben redoblar esfuerzos para identificar y neutralizar estas amenazas que amplifican el daño económico y social.