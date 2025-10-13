Además, Estados Unidos encabeza el ranking de ataques con más de 4.000 incidentes registrados, seguido por Israel e India. Los detalles

Los ciberataques continúan en aumento y se convirtieron en una de las principales amenazas para gobiernos y empresas a nivel mundial.

Las tensiones geopolíticas, el uso ofensivo de la inteligencia artificial y la profesionalización del cibercrimen impulsan un escenario cada vez más complejo, donde los incidentes digitales se multiplican y se vinculan con intereses estatales y económicos.

Así lo detalló el informe "Tendencias y ciberamenazas – Primer semestre de 2025", elaborado por el Departamento de Cyber Threat Intelligence de NTT Data, que destaca a la ciberseguridad como un eje estratégico global.

Según el estudio, los ataques de ransomware, que secuestran información para exigir un rescate, aumentaron 32% a nivel mundial hasta junio y se consolidaron como la amenaza más rentable y extendida del ecosistema digital.

Además, el uso de IA generativa potenció las campañas de phishing y vishing mediante clonación de voz y creación de perfiles falsos, algo que facilitó el robo de más de 7 millones de credenciales que hoy circulan en la Dark Web.

Gobiernos y bancos, los blancos más afectados

Las administraciones públicas fueron las más perjudicadas, al concentrar el 40% de los ataques globales, seguidas por el sector financiero, que experimentó un incremento del 26,9% respecto de 2024.

En contraste, el sector educativo logró reducir los incidentes 23%, aunque las universidades aún son un blanco prioritario por la sensibilidad de sus datos personales, su propiedad intelectual y sus vulnerabilidades operativas.

A nivel geográfico, Estados Unidos encabeza el ranking con más de 4.000 incidentes registrados, seguido por Israel e India.

El impacto económico del cibercrimen alcanzó cifras históricas. El informe estima que el costo total asciende a u$s10.5 trillones anuales, impulsado por el aumento del 40% en gastos de contención durante los picos de actividad en diciembre y enero.

Estos datos confirman que la ciberseguridad, además de ser un aspecto técnico, es un pilar estratégico para la estabilidad económica y política global, con gobiernos y empresas que buscan fortalecer sus defensas frente a una amenaza cada vez más sofisticada.

En este contexto, los expertos coinciden en que invertir en ciberseguridad ya no es una opción, sino una necesidad estratégica. La protección de la información, la capacitación de los equipos y el desarrollo de infraestructuras digitales seguras se vuelven esenciales para enfrentar una amenaza que evoluciona con la misma rapidez que la tecnología.

Check Point Research, la división de Inteligencia de Amenazas de Check Point Software Technologies, publicó su Informe de Inteligencia de Amenazas Globales de septiembre 2025, que muestra que empresas de todo el mundo se enfrentaron a un promedio de 1.900 ciberataques semanales, una baja del 4% en relación a agosto y un aumento interanual del 1%.

Con el creciente uso de la IA generativa (GenAI) en todos los sectores, Check Point identificó un riesgo emergente derivado de la adopción de GenAI: 1 de cada 54 avisos de GenAI en entornos empresariales suponía un alto riesgo de fuga de datos confidenciales, lo que afectaba al 91% de las organizaciones que utilizan herramientas GenAI con regularidad.

Un 15 % adicional de los avisos contenía información potencialmente confidencial, como datos de clientes, código propietario o comunicaciones internas, lo que subraya la creciente necesidad de medidas de gobernanza y protección de datos de la IA.

En cuanto al impacto en los sectores, el sector educativo volvió a ser el más atacado a nivel mundial, con una media de 4.175 ataques semanales por organización en septiembre. El sector de las telecomunicaciones y las instituciones gubernamentales, las otras que completaron el podio.

En tanto, el ransomware se mantuvo como una de las ciberamenazas más disruptivas y perjudiciales para la economía, con 562 incidentes reportados públicamente a nivel mundial en septiembre, un aumento del 46% interanual.

Omer Dembinsky, director de investigación de datos de Check Point Research, sostuvo: "Los datos de amenazas de septiembre muestran que, si bien el volumen general de ataques ha disminuido ligeramente, el impacto y la sofisticación de las ciberamenazas se están intensificando y se mantiene como la fuerza más destructiva".