Trabajar como conductor de Cabify en la Ciudad de Buenos Aires se mantiene como una alternativa atractiva para quienes buscan ingresos flexibles en 2025.

Según relevamientos recientes, un chofer que maneja ocho horas diarias puede alcanzar ingresos mensuales que oscilan entre los $1.600.000 y $2.400.000, según factores como:

La demanda

La zona de operación

La calificación en la aplicación

Los horarios elegidos para trabajar

Cuánto gana un conductor de Cabify en Argentina en 2025

De acuerdo con testimonios recogidos por distintos medios, la ganancia promedio por hora para un conductor de Cabify se ubica entre $10.000 y $25.000. Esto implica que, en una jornada de ocho horas, el ingreso diario puede rondar entre $80.000 y $200.000.

Si se trabaja de lunes a sábado, el ingreso mensual puede superar los $1.900.000, aunque este número puede variar por costos operativos como combustible, mantenimiento del vehículo, comisiones de la plataforma y cargas fiscales.

Los conductores destacan reiteradas veces que los mejores ingresos se obtienen en horarios pico, especialmente durante la mañana y el regreso laboral por la tarde.

Además, muchos complementan sus ingresos utilizando otras aplicaciones como Uber o DiDi, lo que permite diversificar la demanda y optimizar el tiempo de trabajo.

Un chofer de Cabify puede ganar hasta $2.500.000 mensuales en Argentina, según las horas que trabaje

En este sentido, la rentabilidad depende también del tipo de vehículo, su eficiencia energética y el nivel de actividad semanal.

En comparación con otros sectores del transporte, como el de colectivos, los ingresos de los conductores de Cabify pueden ser competitivos. Por ejemplo, el salario básico de un chofer de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó los $1.612.000 en octubre de 2025, según el último acuerdo paritario firmado por la UTA.

Sin embargo, a diferencia del empleo formal, los conductores de aplicaciones deben asumir sus propios costos operativos y no cuentan con beneficios laborales tradicionales.