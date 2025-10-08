El estudio argentino recibirá entre u$s150.000 y u$s200.000 y acompañamiento estratégico para desarrollar su videojuego "Blue Fire"

Robi Studios es el nombre de una startup argentina de videojuegos con sede en Córdoba que, desde su fundación, busca conectar emocionalmente con los jugadores a través de aventuras de alta calidad.

Hasta el momento, su título más exitoso fue Blue Fire, un desafiante juego de plataformas y acción en 3D, que consiguió llamar la atención de Google, nada más, ni nada menos.

Por tal motivo, el gigantes estadounidense seleccionó a Robi Studios para formar parte de su prestigioso programa Indie Games Fund, que busca impulsar a desarrolladores independientes en América Latina.

Por cuarto año consecutivo, Google Play destinó un fondo de u$s2 millones para apoyar a 10 estudios de la región, entre los cuales se encuentra Robi Studio, con sede en Córdoba, Argentina.

El estudio argentino recibió un incentivo económico que oscila entre u$s150.000 y u$s200.000 para continuar el desarrollo de su videojuego para dispositivos móviles, además de mentoría estratégica por parte de expertos de Google en áreas clave como negocios y crecimiento en Google Play.

Robi Studio es especialmente reconocido por su juego Blue Fire, una aventura 3D ambientada en la tierra de Penumbra que destaca por sus innovadoras mecánicas de movimiento y una experiencia de plataforma aérea rápida y precisa.

Google impulsa la industria de videojuegos en la Argentina

Gracias a este apoyo, el estudio podrá ganar estabilidad, continuidad de marca y un posicionamiento más global, y alcanzar audiencias que antes no estaban al alcance.

Esta iniciativa refleja el compromiso de Google por potenciar el ecosistema de videojuegos independientes en Latinoamérica, al fortalecer la creatividad y diversidad regional.

El Indie Games Fund de Google no solo entrega financiamiento, sino que ofrece acompañamiento técnico y mentoría a los estudios seleccionados para ayudarlos a escalar sus proyectos y perfeccionar sus creaciones.

Los juegos desarrollados por estos estudios también se incorporan a Play Pass, la suscripción de Google Play, permitiendo que lleguen a audiencias globales.

Entre los 10 seleccionados que recibirán esta combinación de recursos y apoyo se encuentran estudios de México, Chile, Brasil, Colombia y la Argentina.

El resultado esperado es que estos desarrolladores compitan en igualdad de condiciones con estudios más grandes y consolidados, elevando la calidad de los videojuegos independientes y aumentando su alcance internacional.

Robi Studio y su juego Blue Fire

El programa de Google ofrece una oportunidad única para que la innovación y creatividad latinoamericanas se destaquen en el mercado global. Esta medida también ayuda a consolidar carreras y abrir caminos para futuros desarrolladores.

Indie Games Fund abarca más que solo financiamiento:

incluye un proceso de acompañamiento estratégico para guiar a los estudios en aspectos comerciales y técnicos cruciales

brinda soporte para la gestión de negocios y el crecimiento en la plataforma Google Play

los desarrolladores independientes reciben las herramientas necesarias para competir con grandes estudios y expandir su presencia internacional

contribuye a un ecosistema de videojuegos más diverso, inclusivo y competitivo en América Latina

la incorporación de Play Pass facilita la promoción y distribución global de los títulos

crea un círculo virtuoso que incentiva la innovación y el desarrollo constante

Consolidación regional del ecosistema de videojuegos

Junto con Robi Studio, los otros nueve estudios seleccionados provienen de países como México, Chile, Brasil y Colombia.

Esta variedad de participantes abarca diferentes géneros, desde RPGs y aventuras hasta juegos de cartas y móviles, reflejando la riqueza creativa de la región.

Google Play, con su continuo compromiso de inversión, lleva ya más de u$s8 millones destinados a desarrollar esta comunidad.

La iniciativa busca consolidar una industria que cada año crezca en volumen, calidad y alcance global.

La edición 2025 del Indie Games Fund reafirma la apuesta por la industria local y su futuro prometedor.

Además, fortalece la idea de Latinoamérica como un hub de desarrollo de videojuegos con proyección internacional.