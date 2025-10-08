La justicia declaró "improcedente" el pedido de la comisión de usar a la fuerza pública para que los imputados den sus explicaciones a los Diputados

La comisión por la investigación del caso $Libra pidió que la fuerza pública actúe para que los investigados se presenten a dar explicaciones.

Sin embargo, la reciente intervención judicial declaró "improcedente" al pedido efectuado por la Cámara de Diputados, que solicitaba la presencia de los funcionarios involucrados.

Los imputados siguen sin dar explicaciones

De esta forma, en la última reunión del pasado martes siete de octubre, la comisión buscó repensar la estrategia que apunta a sumar pruebas y hacerlas públicas, mientras la justicia sigue en silencio.

Por otro lado, en lo que respecta a la causa, esta semana se conoció la decisión del fiscal federal, Eduardo Taiano, quien requirió las conversaciones y mensajes entre los imputados, Mauricio Novelli y Sergio Morales, con Javier Milei, Karina Milei y Hayden Davis.

La otra novedad que se conoció fue la definición del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien denegó "disponer el comparendo por la fuerza pública" para convocar a Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción.

Se debe recordar que Melik y Karina Milei, entre otros, nunca pisaron el recinto donde se junta la comisión investigadora, quienes pidieron la asistencia de ambos funcionarios e involucrados con el escándalo que investiga una estafa de criptomonedas.

Luego del fallo Martínez de Giorgi, seis diputados de la comisión se reunieron con el magistrado durante más de dos horas en su despacho y le solicitaron el acceso a la causa.

Además, este pedido ya había sido elevado a Taiano, pero el fiscal mismo fue quien les negó este acceso a la comisión investigadora.

La comisión quiere investigar las billeteras

Por otro lado, la comisión también apela a avanzar en la solicitud de la información a las billeteras virtuales de los imputados, en las cuales se transfirieron fondos vinculados a $Libra.

Finalmente, en el marco del último encuentro de la comisión, la oposición acordó apelar la medida que considera "improcedente" el uso de la fuerza pública para convocar a funcionarios citados

No obstante, desde el oficialismo expresaron que se trata de un exceso de facultades, mientras que la comisión que impulsa la investigación manifestó que hubo una interpretación errada de la orden procesal que se le emitió al juez.