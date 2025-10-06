Apple prepara la sucesión de Tim Cook y John Ternus es el principal candidato a CEO tras la salida de Jeff Williams y otros directivos

Apple prepara una de las reestructuraciones más importantes de los últimos años. A pocos meses de anunciar cambios en su área de IA, la compañía analiza una renovación de su equipo directivo que incluso podría incluir el reemplazo de su CEO, Tim Cook.

Según varios medios, distintos ejecutivos de alto perfil se retirarán en los próximos meses, entre ellos Jeff Williams, jefe de operaciones y uno de los hombres más cercanos a Cook.

Su salida marcaría el fin de una era para la compañía, ya que Williams era considerado uno de los principales candidatos a sucederlo en el cargo.

Por su parte, Johny Srouji, director de hardware y responsable de los chips Apple Silicon, evalúa dejar la empresa y John Giannandrea, vicepresidente de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático, tiene los días contados tras las críticas por el estancamiento de Siri frente a la competencia.

La lista de posibles salidas incluye también a Lisa Jackson, vicepresidenta de Medioambiente, Políticas e Iniciativas Sociales, quien planea retirarse en 2026.

Figuras históricas como Phil Schiller y Luca Maestri permanecen en la compañía, aunque solo con tareas de supervisión y sin un rol operativo.

Apple busca reemplazo a Tim Cook

Este escenario aceleró los planes de renovación de la cúpula más alta de Apple y los obligó a evaluar cuidadosamente a sus potenciales sucesores.

Entre los nombres que más suenan para reemplazar a Tim Cook aparece John Ternus, actual vicepresidente de Ingeniería de Hardware.

Ternus se unió a Apple en 2001, y a lo largo de más de dos décadas desempeñó un papel central en el desarrollo de algunos de los productos más icónicos de la compañía, incluyendo el iPhone, iPad y las Mac.

Según el periodista Mark Gurman, Ternus es considerado el heredero más probable de Cook debido a su conocimiento técnico, su participación en la estrategia de productos y su habilidad para dirigir equipos de ingeniería en proyectos complejos y de alta visibilidad.

Además, su perfil combina experiencia técnica con visión estratégica, lo que lo coloca como un candidato capaz de mantener la innovación de Apple y al mismo tiempo gestionar la operación global de la compañía.

Algunos especialistas indicaron que si llega a ser CEO, Ternus podría fortalecer la apuesta de Apple por la integración vertical de hardware y software y consolidar la línea de productos al potenciar la expansión de Apple Silicon.

Su nombramiento también podría marcar un cambio generacional en la cúpula directiva, en un momento crítico de la compañía, donde la competencia en tecnología, IA y servicios digitales es cada vez más intensa.