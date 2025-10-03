La firma lanzó una promoción para que los usuarios puedan entregar su celular como parte de pago y renovar sus dispositivos por un precio menor

El Plan Canje de celulares que ofrece Motorola en Argentina es un programa diseñado para que los usuarios puedan entregar un dispositivo usado, sin importar la marca, como parte de pago para adquirir un equipo nuevo de Motorola al instante.

Esta iniciativa, desarrollada en conjunto con la empresa Assurant, busca facilitar el acceso a tecnología más avanzada y promover la sustentabilidad al darle una segunda vida útil a los dispositivos en desuso.

El programa está disponible en tiendas físicas oficiales, que incluyen 8 Flagship Stores (6 en Buenos Aires, 1 en Salta y 1 en Córdoba) y 29 Motorola Stores ubicadas en los principales shoppings del país.

Para participar, el usuario debe acercarse con su dispositivo antiguo a cualquiera de estas tiendas, donde un asesor comercial inspeccionará el equipo y asignará un valor basado en el modelo y el estado del mismo.

Inmediatamente, se entregará un vale que puede utilizarse como descuento para comprar un nuevo smartphone Motorola.

Requisitos para acceder al Plan Canje de Motorola

Para participar en el Plan Canje, el dispositivo usado debe funcionar correctamente, incluyendo el buen estado de la pantalla, los botones y la batería.

La evaluación del equipo incluye el estado estético y funcional, y se puede otorgar valor incluso a dispositivos con pantalla dañada, siempre que continúen funcionando.

Es recomendable realizar una copia de seguridad de la información y eliminar cualquier contraseña o bloqueo, además de restablecer el dispositivo a valores de fábrica para proteger la privacidad.

También se sugiere retirar las tarjetas SIM y de memoria antes de entregarlo.

Motorola acepta equipos de todas las marcas, siempre que cumplan con estas condiciones básicas. La oferta fomenta tanto el ahorro de los usuarios como el cuidado del medio ambiente, evitando la generación de residuos electrónicos.

Modelos disponibles y proceso para realizar el canje

Los usuarios pueden elegir entre una amplia gama de modelos Motorola, que abarcan desde gama de entrada hasta alta gama, incluyendo los populares Moto G, Moto Edge y Motorola Razr.

Dentro de los modelos disponibles se encuentran el Moto G54 5G, Moto G84 5G, Motorola Edge 40 Pro, Edge 40 Neo y el Motorola Razr 40 Ultra, entre otros.

El proceso de canje comienza con la visita a una tienda oficial, donde se realiza la inspección del teléfono usado y se entrega el voucher para descontar en la compra del nuevo celular.

Una vez elegido el nuevo dispositivo, se puede finalizar la compra y salir con el equipo renovado, disfrutando del ahorro generado por el canje.

No es necesario realizar trámites online ni esperar procesos largos, ya que la valoración y entrega del voucher se hacen al instante en la tienda.

El método permite que los usuarios accedan de manera rápida y sencilla a la última tecnología Motorola.

Ventajas y recomendaciones para aprovechar el Plan Canje

El Plan Canje de Motorola facilita la actualización tecnológica a un precio más accesible y también contribuye a la reducción del impacto ambiental mediante el reacondicionamiento de dispositivos.

Para sacar el máximo provecho, se recomienda cuidar el estado del teléfono usado y presentarlo sin bloqueos para asegurar una mejor tasación.

Aprovechar la visita a tiendas oficiales brinda la posibilidad de recibir asesoramiento personalizado para elegir el modelo que más se ajuste a las necesidades del usuario.

Además, combinar el Plan Canje con promociones vigentes o facilidades de pago puede potenciar los beneficios económicos.

La iniciativa de Motorola se destaca por su rapidez, transparencia y facilidad de uso, ideal para quienes buscan renovar su smartphone sin complicaciones.

Con este plan, la marca democratiza el acceso a sus dispositivos mientras promueve prácticas responsables de consumo tecnológico.