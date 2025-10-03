La compañía ofrece la posibilidad a los usuarios de entregar sus viejos equipos y renovarlos por nuevos dispositivos con importantes descuentos

El Plan Canje de Samsung es un programa oficial que permite a los usuarios renovar sus dispositivos entregando un celular, tableta o reloj inteligente usado como parte de pago para adquirir un equipo nuevo de la marca.

Este sistema funciona con un mecanismo de compensación: el valor del equipo antiguo se estima según su estado y se aplica como un descuento o reintegro sobre el precio del nuevo producto.

El proceso es totalmente digital y puede realizarse desde la tienda oficial online de Samsung Argentina, aunque también está vigente en tiendas físicas autorizadas.

El usuario selecciona primero el modelo nuevo que desea, cotiza su dispositivo usado mediante un formulario evaluando su condición y luego realiza la compra abonando el total del nuevo equipo.

Después, Samsung valida el estado del producto entregado y, si todo está correcto, realiza el reintegro en el mismo método de pago utilizado inicialmente en un plazo de 15 a 20 días hábiles.

El Plan Canje es una opción para actualizar tecnología de manera sencilla y con un ahorro considerable.

Requisitos para aprovechar el Plan Canje de Samsung

Para acceder al Plan Canje, el dispositivo usado debe contar con un IMEI válido, no debe tener bloqueos de seguridad como iCloud o Find My iPhone, ni estar reportado como robado.

La pantalla debe estar en buen estado, sin roturas graves, aunque daños menores pueden ser aceptados con una reducción en la cotización.

La batería debe conservar al menos un 80% de su carga y autonomía, y el celular debe encenderse y apagarse correctamente sin bloqueos en el sistema operativo.

Samsung recomienda realizar una copia de seguridad y restaurar el equipo a valores de fábrica antes de entregarlo para facilitar la tasación y resguardar la privacidad.

Además, es posible entregar hasta dos dispositivos como parte de pago, por ejemplo un móvil y una tableta, para maximizar el descuento sobre la compra del nuevo modelo.

Estos requisitos aseguran que el proceso de canje sea justo, transparente y beneficioso para el comprador y Samsung.

Modelos disponibles y cómo realizar el canje

El Plan Canje incluye una amplia gama de modelos nuevos para elegir, incluyendo los últimos lanzamientos como el Galaxy S25 Ultra, S25 Plus, S25 estándar, Galaxy A56 5G, Galaxy S24 y variantes, entre otros dispositivos de la familia Galaxy.

La oferta de productos se actualiza periódicamente para adaptarse a las novedades y preferencias de los usuarios.

El procedimiento para realizar el canje comienza seleccionando el dispositivo nuevo en la web oficial, donde se despliega la opción de "Cotizar Plan Canje".

Allí, el comprador ingresa los detalles del equipo usado para obtener una cotización aproximada y posteriormente finaliza la compra pagando el total del nuevo teléfono.

Luego de la entrega del nuevo equipo en el domicilio, un equipo de Samsung se comunica por WhatsApp con el comprador para coordinar la entrega física del dispositivo usado y verificar su estado.

Tras la confirmación, Samsung procesa el reintegro del valor estimado del dispositivo usado en el medio de pago original, concluyendo así el plan de renovación.

Cómo sacar el máximo provecho al Plan Canje

Para aprovechar al máximo el Plan Canje, es fundamental asegurarse de que el dispositivo usado cumpla con todos los requisitos y se encuentre en las mejores condiciones posibles, lo que maximiza el valor de cotización.

Restaurar el celular a ajustes de fábrica y eliminar cerraduras o protecciones facilitará la validación y la rapidez del proceso.

Consultar periódicamente las actualizaciones en la página oficial de Samsung permite acceder a nuevas promociones, modelos incluidos y aumentos en la cotización del equipo antiguo.

Además, utilizar la opción de entregar hasta dos dispositivos simultáneamente puede significar un ahorro mayor que reducirá considerablemente el precio final.

Es recomendable mantener una comunicación fluida con el equipo de Samsung para resolver cualquier duda y completar el proceso con éxito.

Asimismo, aprovecha cuotas sin intereses y promociones adicionales disponibles en algunas épocas del año, como Black Friday, puede aumentar los beneficios del Plan Canje.