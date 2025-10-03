El CEO ocupará un rol ejecutivo, mientras que Söderström y Norström, pasaran a ser codirectores. El movimiento formaliza un esquema funcional desde 2023

Spotify confirmó una reestructuración en su dirección ejecutiva que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

Daniel Ek, fundador y actual CEO de la plataforma de música y podcasts, pasará a ocupar el rol de presidente ejecutivo.

Por su parte, Gustav Söderström, copresidente y director de Producto y Tecnología, y Alex Norström, copresidente y director comercial, serán nombrados codirectores ejecutivos.

La compañía indicó que el movimiento formaliza un esquema que ya venía funcionando desde 2023, cuando Söderström y Norström comenzaron a asumir gran parte de la estrategia y la gestión operativa.

Como presidente ejecutivo, Ek tendrá un papel más enfocado en:

la asignación de capital

la planificación de largo plazo

el acompañamiento al equipo directivo, en una función similar a la de los presidentes europeos

"Siempre creí que Spotify podía desempeñar un papel importante en la revolución de la escucha en todo el mundo, y con más de 700 millones de usuarios hemos trazado un nuevo rumbo llevando la creatividad a todos los rincones del planeta", indicó Ek.

Cambio de rumbo en la dirección de Spotify

Ek precisó que la decisión refleja cómo ya operaba la compañía, y destacó la preparación de sus dos socios de confianza para liderar la próxima etapa.

El cambio también obtuvo el apoyo del Consejo de Administración. "Tenemos plena confianza en Alex y Gustav, quienes llevan más de 15 años en la compañía y han sido fundamentales para consolidar a Spotify como líder de la industria", indicó Woody Marshall, director independiente principal del Consejo.

En un comunicado conjunto, Söderström y Norström indicaron que continuarán con su trabajo de fortalecer la experiencia de usuario.

"Hace casi tres años pedimos a nuestros equipos centrarse en crear la mejor y más valiosa experiencia disponible, y esa ambición no ha cambiado", agregaron.

Con esta nueva estructura, Spotify busca garantizar la visión estratégica de su fundador y mantener la innovación que la caracterizó, mientras prepara a la empresa para una nueva etapa de crecimiento global.

Sin embargo, la noticia generó cierta incertidumbre en el mercado: las acciones de Spotify cayeron un 7% en la Bolsa de Nueva York, lo que reflejó dudas de los inversores sobre el impacto inmediato de la transición.

El recambio en la cúpula de Spotify marca un hito en la historia de la compañía, que ahora apuesta por un liderazgo compartido para ganar agilidad sin perder visión estratégica.