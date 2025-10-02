La opción, que forma parte del "estado de actividad" en la app, busca ofrecer mayor control sobre la exposición digital y reforzar la autonomía de perfiles

Instagram, una de las redes sociales más utilizadas del mundo, amplía sus funciones de privacidad para responder a las demandas de sus millones de usuarios.

Entre las herramientas más recientes se encuentra la posibilidad de ocultar la última hora de conexión, una medida que permite navegar por la plataforma sin dejar rastros visibles de actividad.

Esta opción, que forma parte del "estado de actividad" en Instagram Direct, busca ofrecer mayor control sobre la exposición digital y reforzar la autonomía de cada perfil.

Similar a como ocurre en WhatsApp, el estado de activi