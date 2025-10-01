La hermana del presidente no asistió a la comisión del caso $Libra y la oposición pide a la justicia que la obligue a declarar por supuestos vínculos

La hermana del Presidente, Karina Milei, sigue sin dar explicaciones ante la comisión investigadora del caso $Libra en la Cámara de Diputados, mientras se había solicitado que se presentase antes de que termine el pasado mes de septiembre.

De esta forma, ante la ausencia de la Secretaria General de la Presidencia, la comisión se reunió el martes 30 de septiembre con el fin de enviarle un mensaje a la justicia intimando a la acusada a presentarse ante los diputados.

Karina Milei sigue sin dar explicaciones

La oposición también apuntó contra Eduardo Taiano, fiscal de la causa, por un supuesto ocultamiento de información a la querella, como movimientos de dinero en fechas clave del empresario Marcos Novelli.

Esta comisión investigadora del caso $Libra está comandada por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien nuevamente se quedó esperando la presencia de la hermana del mandatario.

Se debe recordar que la Secretaria General de la Presidencia se encuentra bajo sospecha de haber permitido el ingreso de Hayden Davis a Casa Rosada.

Mientras tanto, la comisión resolvió enviar un oficio para solicitar información a billeteras virtuales usadas por los involucrados argentinos en la causa.

La oposición quiere que la justicia actúe

Más allá de la hermana del Presidente, Roberto Silva (CNV) y Paulo Starc (UIF) tampoco se presentaron ante la comisión.

El pasado 23 de septiembre, otros ausentes fueron Alejandro Melik (Oficina Anticorrupción) y María Flo