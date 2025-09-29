La segunda emisión de UPNOW, el programa de streaming de iProUP, profundizó sobre los precios del celular más esperado por millones de usuarios

Apple, el gigante de Cupertino, presentó oficialmente los nuevos modelos de iPhone 17 el pasado 9 de septiembre y miles de argentinos ya se interesaron en adquirir el nuevo modelo.

Durante el segundo programa de UPNOW, el programa de streaming de iProUP, se dio a conocer el precio de cada modelo en distintas cotizaciones según la divisa.

Una de las premisas planteadas por los conductores Agustín Jamele y Tini Paz fue la conveniencia de cómo y donde conviene comprar la nueva gama de modelos de Apple.

Estos son los precios oficiales de Apple en dólares:

iPhone 17 - u$s799

iPhone 17 Air - u$s999

iPhone 17 Pro - u$s1.099

iPhone 17 Pro MAX - u$s1.999

En tanto, el precio de los iPhone en Argentina:

iPhone 17 - desde $1.999.999

iPhone 17 Air - desde $2.549.999

iPhone 17 Pro - desde $2.799.999

iPhone 17 Pro MAX - desde $2.949.999

Por último, los precios medidos en dólar cripto (o stablecoins), aquellas monedas digitales que tienen su precio anclado al valor de la divisa norteamericana, son:

iPhone 17 - 1.384 USDT

iPhone 17 Air - 1.451 USDT

iPhone 17 Pro - 1.529 USDT

iPhone 17 Pro MAX - 2.043 USDT

Cómo comprar el iPhone 17 desde Argentina a valor oficial

Con el lanzamiento oficial a la venta del iPhone 17 el 19 de septiembre, los compradores podrán empezar a encontrar ofertas de viajeros que les permitan obtener el nuevo modelo desde esa fecha.

Plataformas como Grabr permiten a los argentinos comprar estos dispositivos directamente desde EE.UU. y recibirlos de manera rápida, segura y con entrega garantizada. Para hacerlo, los usuarios deben seguir estos pasos:

Ingresar a la página de Grabr y elegir el producto Apple a pedir Publicar el pedido en la plataforma y recibir ofertas de entrega de parte de los viajeros Elegir la oferta de entrega que mejor se adapte a al perfil del usuario y recibir el producto en Argentina

Grabr se destaca entre otras opciones para recibir estos lanzamientos desde el exterior, no solo por su conveniencia en costos, sino también porque asegura que el producto llegue en buen estado.

En caso contrario, el comprador tiene la opción de rechazar la entrega si no se encuentra en las condiciones acordadas. La plataforma permite realizar pagos directamente en dólares y acceder a reembolsos de impuestos, gracias a su reciente fintech GrabrFi, que permite abrir una cuenta en EE. UU. sin ser residente y operar desde cualquier dispositivo.