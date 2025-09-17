El marketplace cross-border lanza hasta el próximo 21 de septiembre Cybermia, una semana con 10% off sin tope de descuento en miles de productos
17.09.2025 • 17:45hs • Promociones 4.0
Promociones 4.0
Tiendamia se une a MODO y ofrece descuentos únicos por tiempo limitado: cómo aprovecharlos
Tiendamia, uno de los principales marketplaces cross-border de la región, suma nuevos beneficios para los usuarios de la plataforma que buscan comprar directamente productos de vendedores verificados en los Estados Unidos y China.
A los ahorros habituales que alcanzan hasta 60% y permiten acceder a productos que no se consiguen en la Argentina, la plataforma agregó esta semana cupones de descuento de 10% OFF sin tope y 15% de reintegro extra al pagar con MODO a través de los principales bancos.
La alianza con la fintech de soluciones de pago ofrece a los usuarios de la plataforma reintegros que completan la semana de promociones y descuentos especiales "Cybermia", que aplica para compras de a partir de u$s150 y estará vigente hasta el 21 de septiembre inclusive.
"Seguimos ofreciendo a nuestros clientes beneficios especiales porque buscamos que cada vez más personas puedan sumarse a una experiencia de compra donde no hace falta viajar ni pasar por trámites complicados para acceder a los productos que no se consiguen en el país a precios muy atractivos", sostuvo Santiago García Milán, Country Manager de Tiendamia para Argentina y Perú.
Tiendamia sella alianza con MODO y ofrece descuentos únicos por tiempo limitado:
Algunos de los productos que pueden encontrarse con descuentos exclusivos en la plataforma son:
- Macbook Air de 13 pulgadas (precio final de $1.800.000)
- Termo Stanley verde de un litro, por $112.000
- Xiaomi 13C nuevo, por $271.700
Además, hay cientos de productos con ofertas por hora, con precios hasta 60% abajo de su valor en el mercado.
Tiendamia ofrece descuentos de hasta el 15% en compras acumulables con MODO
El 10% off sin tope se aplica a todo, al igual que 15% acumulable con pago con MODO. Los bancos y billeteras que participan de la promoción con esa fintech de soluciones de pago son:
- Banco Macro
- Supervielle
- Credicoop
- Ciudad
- Comafi
- Banco de San Juan
- Banco de Santa Fe
- Banco de Santa Cruz
- Banco de Entre Ríos
- Buepp
Tiendamia posibilita a sus usuarios a acceder a una experiencia cross-border como si estuvieran navegando en un sitio local pero con todas las ventajas de comprar en el exterior:
- Catálogo curado y completo de los Estados Unidos y China: filtra aquellos artículos prohibidos para así cumplir con la normativa argentina y garantizar que lo que esté comprando el cliente esté permitido por la Aduana
- Sin trámites: La empresa se encarga de todo, sin tener que lidiar el usuario con trámites aduaneros
- Diferentes opciones de pago: se puede pagar en pesos o en dólares (que permite un ahorro adicional de 15%, ya que en el pago con pesos la conversión del sitio es CCL), con diferentes medios de pago como tarjetas de crédito y débito, MODO y Paypal
- Entrega garantizada: Si el pedido no llega, el cliente recibe su dinero de vuelta
A esto se le suma que Tiendamia consolida todo en una misma orden, algo que le permite al usuario aprovechar más la franquicia sin impuestos hasta u$s400, ya que el régimen de pequeños envíos permite hasta cinco envíos al año y, si la orden se entregara en dos o tres paquetes diferentes, consumiría más de un envío.
En el caso de Tiendamia, si los productos son de un único destino, solo se consume un envío.