El marketplace cross-border lanza hasta el próximo 21 de septiembre Cybermia, una semana con 10% off sin tope de descuento en miles de productos

Tiendamia, uno de los principales marketplaces cross-border de la región, suma nuevos beneficios para los usuarios de la plataforma que buscan comprar directamente productos de vendedores verificados en los Estados Unidos y China.

A los ahorros habituales que alcanzan hasta 60% y permiten acceder a productos que no se consiguen en la Argentina, la plataforma agregó esta semana cupones de descuento de 10% OFF sin tope y 15% de reintegro extra al pagar con MODO a través de los principales bancos.

La alianza con la fintech de soluciones de pago ofrece a los usuarios de la plataforma reintegros que completan la semana de promociones y descuentos especiales "Cybermia", que aplica para compras de a partir de u$s150 y estará vigente hasta el 21 de septiembre inclusive.

"Seguimos ofreciendo a nuestros clientes beneficios especiales porque buscamos que cada vez más personas puedan sumarse a una experiencia de compra donde no hace falta viajar ni pasar por trámites complicados para acceder a los productos que no se consiguen en el país a precios muy atractivos", sostuvo Santiago García Milán, Country Manager de Tiendamia para Argentina y Perú.

Tiendamia sella alianza con MODO y ofrece descuentos únicos por tiempo limitado:

Algunos de los productos que pueden encontrarse con descuentos exclusivos en la plataforma son:

Macbook Air de 13 pulgadas (precio final de $1.800.000)

Termo Stanley verde de un litro, por $112.000

Xiaomi 13C nuevo, por $271.700

Además, hay cientos de productos con ofertas por hora, con precios hasta 60% abajo de su valor en el mercado.

Tiendamia ofrece descuentos de hasta el 15% en compras acumulables con MODO

El 10% off sin tope se aplica a todo, al igual que 15% acumulable con pago con MODO. Los bancos y billeteras que participan de la promoción con esa fintech de soluciones de pago son:

Banco Macro

Supervielle

Credicoop

Ciudad

Comafi

Banco de San Juan

Banco de Santa Fe

Banco de Santa Cruz

Banco de Entre Ríos

Buepp

Tiendamia posibilita a sus usuarios a acceder a una experiencia cross-border como si estuvieran navegando en un sitio local pero con todas las ventajas de comprar en el exterior:

Catálogo curado y completo de los Estados Unidos y China : filtra aquellos artículos prohibidos para así cumplir con la normativa argentina y garantizar que lo que esté comprando el cliente esté permitido por la Aduana

: filtra aquellos artículos prohibidos para así cumplir con la normativa argentina y garantizar que lo que esté comprando el cliente esté permitido por la Aduana Sin trámites : La empresa se encarga de todo, sin tener que lidiar el usuario con trámites aduaneros

: La empresa se encarga de todo, sin tener que lidiar el usuario con trámites aduaneros Diferentes opciones de pago : se puede pagar en pesos o en dólares (que permite un ahorro adicional de 15% , ya que en el pago con pesos la conversión del sitio es CCL), con diferentes medios de pago como tarjetas de crédito y débito, MODO y Paypal

: se puede pagar en pesos o en dólares (que permite un ahorro adicional de , ya que en el pago con pesos la conversión del sitio es CCL), con diferentes medios de pago como tarjetas de crédito y débito, MODO y Paypal Entrega garantizada: Si el pedido no llega, el cliente recibe su dinero de vuelta

A esto se le suma que Tiendamia consolida todo en una misma orden, algo que le permite al usuario aprovechar más la franquicia sin impuestos hasta u$s400, ya que el régimen de pequeños envíos permite hasta cinco envíos al año y, si la orden se entregara en dos o tres paquetes diferentes, consumiría más de un envío.

En el caso de Tiendamia, si los productos son de un único destino, solo se consume un envío.