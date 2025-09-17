Con la conducción de Agustín Jamele y Tini, el programa será transmitido a las 9 de la mañana por el canal oficial de YouTube de iProUP

Llega UP NOW, el nuevo programa de streaming de iProUP que promete acercar a los usuarios las últimas noticias y contenidos sobre criptomonedas, industria fintech, finanzas digitales, startups y mucho más.

UP NOW: cómo ver el nuevo streaming de iProUP

El primer programa se transmitirá el 17 de septiembre a las 9 de la mañana a través del canal oficial de YouTube de iProUP, con una frecuencia semanal.

El proyecto audiovisual está pensado para ofrecer información actualizada de manera dinámica y accesible para todo tipo de usuario.

El programa contará con la conducción del periodista Agustín Jamele y la creadora de contenido Tini, quienes combinarán análisis, entrevistas y recomendaciones para conocer las últimas noticias del sector de manera simple y entretenida.

Además, participarán especialistas y referentes de los distintos sectores que compartirán sus análisis, experiencias y conocimientos sobre los distintos temas de actualidad.

El espacio posee un enfoque informativo y educativo en cada segmento. Su lenguaje será accesible, acercando temas complejos del mundo financiero, tecnológico y de negocios al público de manera clara y comprensible.

UP NOW: qué encontrarás en el nuevo programa de iProUP

UP NOW será el espacio donde especialistas y emprendedores puedan compartir novedades y reflexiones sobre el ecosistema económico y tecnológico que se encuentra en constante auge y desarrollo.

Además de cubrir la actualidad, el programa explorará temas relacionados con la industria fintech, economía, finanzas, negocios, criptomonedas, startups y otras áreas clave del ecosistema económico y tecnológico.

A partir del 18 de septiembre, los usuarios podrán acceder al contenido del nuevo streaming a través del canal oficial de Youtube, como en el sitio web oficial del medio.

A través de esta iniciativa, iProUP mantiene su compromiso como referente en temas de economía digital, apostando a un formato en crecimiento.

También ofrece otra forma de consumir información en tiempo real y al creciente interés por las criptomonedas, el dinero electrónico y las finanzas 4.0.

Con UP NOW, iProUP amplía su presencia en el mundo digital y también ofrece una experiencia interactiva y cercana para que los usuarios se mantengan informados, conozcan de forma fácil temas complejos y sean parte de la economía digital.