Google Maps, la aplicación de mapas perteneciente a Google, lanzó una herramienta clave para quienes desean moverse sin dejar huellas: el modo incógnito.

Esta función, disponible para dispositivos iOS y Android por igual, permite utilizar la aplicación sin que las búsquedas, recorridos o ubicaciones se vinculen a la cuenta personal del usuario.

Su funcionamiento es similar al de los navegadores web, donde se evita registrar el historial de navegación, pero adaptado al universo de los mapas y la movilidad urbana.

Modo incógnito en Google Maps: cómo activarlo

Activar el modo incógnito en Google Maps es un proceso sencillo:

Abrir la aplicación y tocar la foto de perfil ubicada en la esquina superior derecha Se desplegará un menú con la opción "Activar modo incógnito", identificada por el clásico ícono del espía con sombrero y gafas Una vez seleccionada, la interfaz cambia sutilmente: el punto que indica la ubicación del usuario se vuelve negro y aparece un aviso en la parte superior confirmando que la sesión se encuentra en modo privado.

Al utilizar esta modalidad, Google Maps deja de guardar el historial de búsqueda, las rutas recorridas y las ubicaciones visitadas. Tampoco se envían notificaciones ni se actualizan las rutas personalizadas.

Sin embargo, esta privacidad tiene un costo: el usuario pierde acceso a funciones como los mapas sin conexión, las direcciones guardadas, las sugerencias de autocompletado y la posibilidad de compartir ubicación en tiempo real.

Google ya permite activar el 'Modo Incógnito' para no dejar rastro de los sitios visitados

Además, el micrófono del Asistente de Google queda desactivado durante la navegación, aunque el comando "Ok Google" se mantiene en funcionamiento como parte del sistema operativo.

El modo incógnito resulta especialmente útil en situaciones donde se desea mantener en secreto un destino, como la búsqueda de un regalo sorpresa o la planificación de unas vacaciones privadas. También es una herramienta valiosa para quienes comparten dispositivos o simplemente prefieren que sus movimientos no queden registrados.

Según estudios de la firma Surfshark, el 84% de los usuarios de internet en Latinoamérica expresan preocupación por la forma en que las empresas recopilan sus datos personales, lo que refuerza la necesidad de opciones como esta.

Aunque el modo incógnito impide que Google vincule la actividad a la cuenta del usuario, no bloquea el acceso de otros servicios como proveedores de internet o aplicaciones de terceros. Por lo tanto, no se trata de una solución absoluta, sino de una capa adicional de privacidad dentro del ecosistema de Google.

Para desactivar la función, solo hay que tocar nuevamente el ícono del espía y seleccionar "Desactivar modo incógnito", lo que restablece la experiencia completa y personalizada de la aplicación.