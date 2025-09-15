El programa busca mejorar la empleabilidad y el desarrollo profesional, con contenido de calidad y facilitando el acceso a oportunidades laborales

Epidata, compañía de outsourcing de innovación y desarrollo de software, presentó su nuevo programa "Aprender a Aprender con IA", que busca capacitar de manera gratuita a más de 20.000 personas, con el objetivo de facilitar su primer empleo o mejorar sus oportunidades laborales.

La empresa apuesta a impulsar el crecimiento de su ecosistema completo:

clientes

colaboradores

sociedad en general

Para Epidata, la tecnología funciona como un nivelador que puede acercar oportunidades a quienes generalmente no las tienen.

En ese sentido, el programa "Aprender a Aprender con IA" apunta a reducir esa brecha, democratizar el acceso a la educación y ofrecer una herramienta práctica para que cualquier persona, sin importar su edad o contexto social, pueda potenciar su desarrollo profesional y personal.

Adrián Anacleto, CEO y fundador de Epidata, explicó: "Estoy convencido del poder que tiene la educación para transformar la vida de las personas y más aún del poder que tiene el conocimiento tecnológico para transformar el futuro y abrir caminos".

Y agregó: "Vemos a diario que la IA está transformando todos los ámbitos, pero también que existe una gran brecha en el acceso al conocimiento sobre ella".

Aprender a Aprender con IA: modalidad e inscripción

La formación, totalmente gratuita y 100% virtual, está diseñada para llegar a miles de personas en toda Latinoamérica y la comunidad hispanohablante, y se ofrecerá a través de:

Plataformas de capacitación online

Sesiones con streaming privado

En un total de 7 módulos, organizados de manera correlativa

A diferencia de otras opciones de formación gratuitas, los contenidos de cada módulo fueron diseñados para garantizar la calidad del aprendizaje. Para ello, Epidata estableció un convenio de colaboración y transferencia de conocimientos con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA (FCEyN).

El programa está dirigido a estudiantes, jóvenes profesionales, emprendedores y personas de la generación silver (+50 años), con el propósito central de mejorar la empleabilidad o facilitar la inserción en el primer empleo.

Además, Epidata ofrece oportunidades laborales a los egresados, convocando a su red de clientes y socios a integrar sus bolsas de trabajo.

Anacleto explicó: "Nuestra propuesta más fuerte es generar empleo para estas personas y por eso llamamos a nuestros partners y clientes a que nos apoyen dándole empleo a nuestros egresados. Una pasantía, una práctica remunerada o una posición junior le cambian la vida a una persona".

Y agregó: "Queremos contagiar este entusiasmo y estas ganas de acercar el conocimiento a todos a través de acciones concretas, tratando de ir más allá de una formación académica".