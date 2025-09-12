La firma de Sam Altman quiere libertad para reestructurarse y salir a bolsa, y Microsoft seguir conservando la IA de OpenAI en sus servicios

La estrecha relación entre OpenAI y Microsoft llegó a su fin, aunque de manera amistosa. Ambas compañías anunciaron un acuerdo preliminar para redefinir su relación comercial, cuyos términos finales todavía deben precisarse.

Lo que comenzó como una colaboración muy beneficiosa, terminó transformándose en una relación que, en algunos casos, limitó la capacidad de crecimiento de ambos.

Entre 2019 y 2023, Microsoft invirtió más de u$s13.000 millones en OpenAI, obteniendo cerca del 49% de los beneficios futuros de la firma, según informó The New York Times. Sin embargo, esta cercanía también restringía a OpenAI en sus planes de reorganización y expansión.

La empresa liderada por Sam Altman llevaba tiempo buscando convertirse en una compañía con fines de lucro, un objetivo que el acuerdo con Microsoft dificultaba, ya que la tecnológica no estaba dispuesta a renunciar a ciertos privilegios.

El nuevo acuerdo abre el camino para que OpenAI avance en esta transición, aunque mantiene algunos elementos del contrato original. Uno de ellos es la cláusula que limita el acceso de Microsoft a los modelos más avanzados de OpenAI si se alcanza la IA general, aunque con modificaciones.

El acuerdo también podría facilitar una futura salida a bolsa. Hasta ahora, OpenAI no podía captar fondos del público ni del mercado financiero tradicional, pero con esta nueva estructura, esa posibilidad queda abierta.

Microsoft y OpenAI buscan libertad para crecer por separado

Al mismo tiempo, la organización sin fines de lucro que supervisa la empresa seguirá controlando su futuro y recibirá al menos u$s100.000 millones tras la transición, consolidándose como una de las entidades filantrópicas más poderosas del mundo, explicó Bret Taylor, ejecutivo de la compañía.

Fuentes cercanas a la negociación afirman que la ONG mantendría una participación superior al 20% en OpenAI.

El fin de esta relación también responde a intereses estratégicos. Microsoft buscaba conservar acceso a la tecnología de OpenAI, mientras que la firma de Altman necesitaba libertad para seguir adelante con su reestructuración y establecer acuerdos con otros proveedores de infraestructura, como Oracle.

En los últimos meses, ambas compañías habían empezado a explorar alternativas para no depender exclusivamente de la otra, generando una situación delicada que ahora se resuelve de manera satisfactoria para ambas partes.