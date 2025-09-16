Jensen Huang explicó que la programación dejará de ser clave y aconsejó a los jóvenes estudiar ciencias físicas y aplicar la IA en distintas áreas

En un contexto en el que la elección de una carrera puede marcar el futuro laboral, la voz de Jensen Huang, CEO y cofundador de Nvidia, se volvió clave.

Durante una entrevista reciente, el líder de la empresa tecnológica más valiosa del planeta explicó qué deberían estudiar los jóvenes si hoy tuvieran que elegir un camino académico.

El consejo del CEO de Nvidia: qué carreras estudiar para no quedar afuera del futuro

El CEO explicó que la próxima gran transformación tecnológica se dará cuando las máquinas sean capaces de comprender y aplicar las leyes del mundo físico.

En ese escenario, disciplinas como física, química, astronomía o ciencias de la Tierra cobrarán un protagonismo inédito, ya que serán esenciales para entrenar a los modelos de IA en fenómenos complejos.

Según Huang, quienes apuesten a estas formaciones tendrán más posibilidades de insertarse en un mercado que exige profesionales híbridos, capaces de unir conocimiento científico y herramientas de inteligencia artificial.

De esta manera, el consejo es claro: los jóvenes que busquen una carrera con proyección deberían mirar más allá de la programación y acercarse a las ciencias físicas como llave de acceso al futuro laboral.

Su trayectoria respalda sus palabras. Huang se graduó como ingeniero eléctrico en la Universidad Estatal de Oregón, luego realizó una maestría en Stanford y en 1993 fundó Nvidia, hoy la compañía más valiosa del mundo, con un valor de mercado superior a los u$s4 billones.

Desde ese lugar de liderazgo, advierte que el futuro de los jóvenes no estará en repetir lo ya aprendido, sino en apostar a nuevas carreras que acompañen el avance de la IA.